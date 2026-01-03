台灣問題在賴清德一念之間？ 媒體人分析：柯文哲死了這條心吧

民眾黨立委陳昭姿（左起）、前民眾黨主席柯文哲與民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲昨於記者會上，被問及在野黨在立法院三讀通過的法案，執政黨卻不執行，如何解決朝野僵局？柯回應，「今天台灣所有的問題，只在賴清德一念之間」。對此，媒體人陳嘉宏痛斥，「柯文哲還是好好面對司法，死了這條心吧！」

律師林智群今日轉發上報主筆陳嘉宏PO文，內容提及「什麼叫『賴清德的一念之間』？明眼人大概都看得出來就是柯文哲的官司。柯文哲一直很氣賴清德任總統後都不來找他談，所以他極可能藉此明示暗示賴清德，解決他的官司，就解決民進黨在國會無法過半的問題，也就『解決台灣的問題』。」

陳嘉宏坦言，「我曾經聽過與賴清德相當親近的友人說過，賴為人執拗，他當總統有兩件事不會碰，一是司法，二是央行。以我對賴清德的了解，我是絕對相信這話的。柯文哲還是好好面對司法，死了這條心吧！」

網友看到貼文後紛紛留言表達不同看法，前民進黨立委謝欣霓留言酸說「賴清德又沒有要他放寬京華城的容積率」，粉專「柯粉的超譯天地」則直指「早上一聽到一念之間，應該所有人都知道他想靠政治來解決官司」，還有網友說「胎擱咪阿」、「這是什麼公然要求政治介入司法…」、「講過了再講一次，哭天喊地還是要關」、「他們把『亂台灣』當成對付賴清德的政治籌碼，真夠噁心」。

