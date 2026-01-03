為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧 赴深藍永和永安市場拜票

    2026/01/03 09:55 記者翁聿煌／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧赴永和永安市場拜票。（記者翁聿煌攝）

    代表民進黨參選2026新北市長的立委蘇巧慧今天前往永和區永安市場拜票，被媒體問到深藍選區的永和，如何爭取支持，蘇巧慧表示，她從11年前參選開始，就是在國民黨的優勢選區，現在已經爭取到過半支持，所以她認為，只要能夠用心服務、做出成績，讓民眾感受到他們的努力跟誠意，其實沒有什麼深藍、深綠的選區。

    對於民眾黨前主席柯文哲到立法院拜會朝野黨團，蘇巧慧表示，民主法治的社會，政黨可以競爭，但是在憲政制度下，應該要以國家的長治久安為最大的需求，只要合法合憲，其實大家都可以討論、都可以表達意見，希望在野黨和所有的國會議員，大家可以坐下來理性討論快點審總預算，像是她爭取到新生兒每胎補助10萬元，希望總預算通過後，能夠造福所有的新生兒的爸媽，讓大家減輕負擔，才是新的一年國會最應該做的事。

    蘇巧慧表示，新年以來開始在掃市場拜年，第一站其實是到三重的市場，今天到永和已經算是第二場，未來也會走遍新北市的每一個選區，向每一位鄉親握手拜年，發送可愛的小物菜瓜布，希望大家除舊佈新，迎來2026的新氣象。

    對於也有意參選2026新北市長的副市長劉和然跟民眾黨主席黃國昌參加新北市元旦升旗就簡單握手致意，藍營可能不會辦初選，問蘇巧慧怎麼看？蘇巧慧表示，握手致意是大家基本禮貌，政黨競爭，每個候選人、有志於服務公眾的人，都應該有機會可以表現自己，把帶領新北市的能力展現出來，相信選民會做最好的選擇，畢竟新北市民才是參選人的面試官，她希望自己能夠展現跟其他候選人的不同，就是溫暖、創新、會做事的態度，得到大家的認同。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧赴永和永安市場拜票。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）與議員參選人許昭興（右）羅文崇，赴永和永安市場拜票。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧赴永和永安市場拜票。（記者翁聿煌攝）

