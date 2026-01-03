揭真正危機在內部 詹凌瑀：最大的敵人不是解放軍而是「第五縱隊」

前美國防部官員胡振東（見圖）近日接受電視節目專訪，暢聊台海議題並提供大量資訊，還詳細解釋若台海爆發戰爭，美軍會如何協助台灣。（資料照）

前美國防部官員胡振東近日接受電視節目專訪，暢聊台海議題並提供大量資訊，還詳細解釋若台海爆發戰爭，美軍會如何協助台灣。對此媒體人詹凌瑀發文直言，胡振東接受專訪的含金量極高，真心建議大家都去看看，她列出胡振東在專訪中談話的重點，並直言最大的敵人不是解放軍，而是站在你身邊的「第五縱隊」。詹凌瑀直言，國防部負責擋解放軍，而抓出「第五縱隊」、拒絕被失敗主義洗腦，則是我們每一個台灣人的責任。

詹凌瑀在臉書以《最大的敵人不是解放軍，而是站在你身邊的「第五縱隊」！》為題發文指出，胡振東（Tony Hu）接受專訪的含金量極高，真心建議大家都去看看。為什麼要聽胡振東怎麼說？因為他不只是名嘴，他是真正待過「五角大廈」的核心人物。他是台灣出生的美國空軍退役軍官，當過美國國防部第一任「台灣科科長」，也曾是AIT軍事組副組長。對於美台軍事合作跟中共的實力，沒人比他更清楚。

詹凌瑀表示，整集訪談看完，有兩個最重要的結論要跟大家分享，特別是第二點，聽得讓人深有所感。首先是別再被「疑美論」和「恐嚇牌」綁架，那些整天喊著「美軍不會來」、「中共飛彈會洗地」、「台灣會被封鎖餓死」的人，可以歇歇了。

詹凌瑀指出，胡振東在節目中說得很清楚：

1.美軍不用「登島」也能參戰：

現代戰爭打的是源頭打擊，美軍在周邊海空域殲滅中共海空軍，台灣只要守住本島，這才是最高效的戰法。

2.封鎖台灣＝封鎖全球：

台灣海峽是國際生命線，中共敢封鎖，世界各國就會封鎖中共的遠洋貿易與麻六甲海峽，這代價中共付不起。

3.台灣不是吃素的：

我們現在有源頭打擊能力，中共第一波打過來，我們的飛彈也會飛過去。互相毀滅的代價，習近平扛不住。

第二點則是，真正的危機在內部，「第五縱隊」就在你身邊。詹凌瑀表示，是胡振東在節目中一再強調、也是她覺得最可怕的破壞力。中共深知軍事攻台勝算不高，所以他們把賭注全押在從內部瓦解台灣。

胡振東警告，第五縱隊（The Fifth Column）早就滲透進來了，他們平常看不出來，但在關鍵時刻會做兩件事：

1. 物理上的破壞與斬首：

戰爭前夕，這些潛伏者會破壞我們的變電所、水庫、海底電纜，製造社會大恐慌。更可怕的是，現在無人機很便宜，他們可能就躲在你家隔壁大樓的頂樓，操控載有炸藥的無人機，直接攻擊附近的雷達站，甚至對國軍指揮官進行「斬首」。

2. 心理上的「認知作戰」：

這比飛彈更毒，透過收買網紅、名嘴、媒體，不斷散布「抵抗無用論」、「美國棄台論」。對此胡振東也說得很重：「如果台灣人自己不想打，美軍就沒有理由來幫你。」

詹凌瑀提到，這些出賣台灣的人，胡振東直接稱他們為「叛國賊」（Traitors），他也提醒這些人，歷史告訴我們，共產黨利用完叛徒後，第一個清算的就是他們，因為沒人會信任出賣自己國家的人。詹凌瑀也強調，堡壘最容易從內部被攻破，我們最強大的防禦，不是愛國者飛彈，而是我們的心理防線。

詹凌瑀直言，國防部負責擋解放軍，而抓出「第五縱隊」、拒絕被失敗主義洗腦，則是我們每一個台灣人的責任。看到有人在關鍵設施旁鬼鬼祟祟、或者網路上那些配合中共唱衰台灣的言論，請保持最高的警覺。你的意志，就是台灣最強的盾牌。

