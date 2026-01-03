徐榛蔚跨年前又挖中央8億多！張育萌：花蓮縣府已經準備要招標了

國民黨立委傅崐萁（左）花蓮縣長徐榛蔚（右）。（資料照）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖致災，立法院院會日前迅速三讀通過規模270億元的「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，花蓮縣府歡天喜地大張旗鼓發新聞稿，中央去年12月才核定的經費，花蓮縣府這個月已經準備要招標了。

張育萌在臉書PO文表示，新的一年，花蓮還是持續有怪事發生——徐榛蔚縣府在跨年前又從中央挖走8億多，跨年前，花蓮縣府突然向中央要錢，要中央從「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」中，挖給花蓮縣府8億7831萬元，說要做排水系統強化，照理來說馬太鞍溪是中央管的，堤防內的排水或下水道，是花蓮縣府和鄉公所管的。

請繼續往下閱讀...

張育萌指出，結果，現在中央整治馬太鞍溪，中央自己付錢，花蓮縣管的6條排水區域（達娜溪、麗太溪排水、羅莫溪排水、利哈岸溪、長橋排水及萬榮排水 ），徐榛蔚縣府也不想付，變成中央用特別預算出，12月初，花蓮縣府堅持不在今年的縣府總預算編列災後重建的錢。

張育萌續指，當時，光復鄉災民前後兩次去縣府抗議。他們用重機具載馬太鞍溪沖下來的土沙，倒在縣府門口，把徐榛蔚和鄭天財的照片，丟進土沙掩埋，當時，居民在現場忍不住哭訴，問徐榛蔚：「你都沒有道歉過欸」、「你憑什麼不把我們當人看啊？我們都是人耶！」徐榛蔚在花蓮挖錢，藍白在立法院卡住總預算，堅持要當薪水小偷，不審就是不審。

張育萌分析，重點是行政院本來就編2501億要給縣市政府，比去年多了636億。要照顧藍白15縣市，還整天被你卡、被你罵，真的是倒了八輩子楣，光是統籌分配稅款，行政院今年給花蓮的就比去年多148億。結果，現在藍白蹺班不審預算，徐榛蔚竟然又再回過頭來向中央討錢。

張育萌直言， 可悲的是堰塞湖災特別預算是立法院另外拉出來，去年就通過的，不在這次總預算裡，所以徐榛蔚「爭取成功」。誰管你河川和排水是中央還地方管，反正通通要你中央出錢，花蓮縣府歡天喜地，大張旗鼓發新聞稿，中央12月才核定的經費，花蓮縣府這個月已經準備要招標了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法