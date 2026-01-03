柯文哲稱2年條款「私下討論」 吳靜怡：民眾黨誠信失序的未爆彈

前民眾黨主席柯文哲（左）和民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲日前拜會立法院國民黨團和衛環委員會委員，力推「人工生殖法」三讀通過。被問及若本會期沒通過，陳昭姿是否會遵守民眾黨的2年條款？柯文哲回應，2年條款黨內會私下討論。對此，媒體人吳靜怡表示，柯文哲只用1天，打穿黃國昌的8塊肌神話，2年條款才是民眾黨真正誠信失序的未爆彈！

吳靜怡在臉書PO文表示，​柯文哲一腳踏入政治核心圈，上演了1齣「立院還願記」，那個自稱「劫後餘生」的男人，僅僅用了1個上午的藍營「柯傅會」、下午綠營「柯柯會」就直接把黃國昌1年在健身房練得半死的聲量給碾壓過去！柯文哲式的「一日旋風」戲碼，用推動《人工生殖法》當序曲，遊走藍、綠輕易創造話題；柯文哲1天的聲量是黃國昌秀出8塊肌寫真集話題的1倍多，政治影響力從來不是靠「練」出來的，而是在關鍵時刻能不能改變場面，柯文哲一上場談民生法案、總預算，瞬間在立法院抓住了民眾黨「關鍵少數」這張大老二！讓黃國昌在一旁形同超速仔。

吳靜怡指出，相對之下黃國昌這1年來的高分貝、高姿態，卻在這一刻顯得蒼白，社群聲量的短暫起伏，看似熱鬧，卻無法協助民眾黨轉化為議題主導權或制度成果，8塊肌再清楚，也改變不了政治影響力；打出去，仍是空包彈。

吳靜怡續指，這場大戲背後，藏著1顆即將引爆的定時炸彈，民眾黨不分區立委的2年條款！​柯文哲昨天被問到這題時，標準的柯式閃躲又來了：「私下討論」哈囉？這不是當初民眾黨向選民承諾的「公開透明」政治契約，怎麼現在變成不能公開說的秘密了？如果柯文哲最後決定「髮夾彎」不換人，那就是再次向社會宣告民眾黨的制度是寫好玩的。

吳靜怡分析，​柯文哲昨天的復出，表面上是推動《人工生殖法》，實際上是趕緊插上「政治葉克膜」，急著證明自己還活著、還有影響力，甚至還能指揮藍綠，柯文哲所呈現的是在司法風險下，仍能維持政治震盪力的爭議型能量動員，其核心不在清白與否，而在能否持續主導議題與社會動能，企圖利用向柯建銘低頭換取無罪推定的遐想空間，藉此鞏固支持者認同，甚至將司法風險轉化為政治資本。

吳靜怡直言，柯文哲目前的高度政治動員，更像是1種審判前的政治防禦策略，在司法結果出爐前，先累積政治能量與鋪陳受害者角色，以便在一審宣判後，將法律風險快速轉化為政治動員，並指向執政權力者賴清德作為主要對抗對象，柯文哲像是政治渣男，更是政治圈的演藝奇才！

