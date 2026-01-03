為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴士葆貼中國軍力報告怒批胡振東 林智群：軍事外行人

    2026/01/03 09:20 即時新聞／綜合報導
    前美國國防部官員胡振東。（資料照）

    前美國國防部官員胡振東。（資料照）

    前美國防部官員胡振東（Tony Hu），近日接受華視節目《我想問的是…》專訪暢聊台海議題，並提供大量資訊，詳細解釋若台海爆發戰爭，美軍會如何協助台灣，並說明為何不登島。節目播出後引起熱議，胡振東的身分也引發討論。國民黨立委賴士葆聲稱中國長程發射器就有1500具，怒批胡振東胡說八道！對此，律師林智群表示，只有軍事外行人，才會以為中國會拿5000公里以上的彈道飛彈打台灣啦！

    林智群在臉書PO文表示，胡振東教官受訪影片出來後，大家恍然大悟原來美國是怎麼準備台海戰爭部署的，並提到中國飛彈再多，也是受限於發射器數量，中國只有600具發射車，一次只能發射600枚飛彈。

    林智群指出，賴士葆很生氣，說中國長程發射器就有1500具，不是胡教官講的600具，胡教官胡說八道！並提出美國2025年評估中國軍事力量報告，做爲證明，賴士葆提出的那張圖，剛好證明胡教官講的是對的！

    林智群直言，中國打台灣，只會使用中短程彈道飛彈，發射器就是600個！只有軍事外行人，才會以為中國會拿5000公里以上的彈道飛彈打台灣啦！

    圖
    圖
