力挺軍購案 黃暐瀚：若2028換人當總統「台灣需不需要堅強國防」

中共頻繁對台文攻武嚇，藍、白陣營卻多次聯手封殺國防特別預算，資深媒體人黃暐瀚昨再度發文支持軍購，除呼籲外界勿混淆「特別條例」與「預算案」，也強調即使2028年出現政黨輪替，改由韓國瑜、盧秀燕或蔣萬安當選總統，台灣仍然需要保護國家主權的堅強國防，以確保民主制度。

黃暐瀚在臉書以「如果2028是韓國瑜當選總統？」為題發文指出，由於廣播有太多東西要講，一個小時真的不夠，他在廣播結束後連發了兩篇文章，說明「為何支持軍購」（豪豬論）以及解釋「何為程序委員會？」與「立院修法流程」。

黃暐瀚表示，但到昨晚10點，在社群上依舊看到好多人（不知道是真網友還是什麼網路部隊？）搞不清楚，現在政院送出的是「軍購特別條例」（法律案），並不是「軍購預算」（預算案）。

黃暐瀚說明，台灣過去常有「治水特別條例」（救災）、「振興經濟特別條例」（發消費券、發現金）還有前年傅崐萁提出的「花東特別條例」（專案改善東部交通），都是想要爭取建設、編列預算之前必須先有的「母法」，「特別條例」並不是「預算案」，大家想看到細項、數量跟價格，等母法過了之後，才會有「預算案」送到立院來。

黃暐瀚強調，公民熱衷討論公共事務，他絕對支持！但事實的基礎必須正確，無關公民個別的政黨喜好。對於網友詢問，為什麼這次這麼明確挺軍購？他也提出理由。

黃暐瀚指出，他的理由很簡單，讓台灣提高防衛能力，一定可以降低被攻擊的風險（豪豬論），而這個防衛能力，與軍購「正相關」，提高軍備不是為了讓哪個黨去貪（所以我支持嚴審）；也不是為了讓誰能繼續連任（藍白不是早認為2028賴清德肯定下台）。黃暐瀚直言，提高防衛，真真切切是為了讓政治意見不同的你我，確保在台澎金馬這塊土地上，繼續論述，繼續生存，繼續自由的投票。

黃暐瀚強調，再說一次，軍購是為了你我，不是為了哪個政治人物，立院存在的目的，是糾錯，是監督，是避免行政單位亂編預算，中飽私囊。所以你得排案，認真去審，好好檢視每一條預算，這才是立委存在的目的。

黃暐瀚提到，最後，提一個假設性的問題：「如果2028是韓國瑜當選總統？」（替換盧秀燕、蔣萬安亦可），那2028的台灣，需不需要足以確保民主制度，保護國家主權的堅強國防？需不需要？用這個角度想，就會得到自己的答案了。

黃暐瀚在文末也直言，「希望中華民國富強，台灣順遂，2340萬人安居樂業，兩岸和平共榮，大家都平安」。

