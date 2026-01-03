為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    85歲最高齡副議長張榮藏成地方自治傳奇 是否再選回答耐人尋味

    2026/01/03 08:13 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉市85歲副議長張榮藏是地方自治傳奇。（記者王善嬿攝）

    嘉市85歲副議長張榮藏是地方自治傳奇。（記者王善嬿攝）

    嘉義市無黨籍副議長張榮藏，歷任10屆市議員，以最高齡當選副議長，寫下台灣地方自治傳奇。至於今年底是否再選議員？張榮藏說，「要留時間給自己、家人」，耐人尋味。

    張榮藏畢業於國防大學政戰學院政治系，曾通過考試院乙等人事行政特考、乙等普通行政特考等國家考試，之後還到文化大學就讀政治研究所、革命實踐研究院研究。

    張榮藏因對1970年代的專制政權反感，1978年投身黨外運動，曾是民進黨建黨黨員、嘉義市第3屆民進黨市長提名人，1980年與「嘉義媽祖婆」許世賢競選市長，1983年與「許家班」張博雅、1989年與張文英競選市長；1999年因理念落差退出民進黨改為無黨籍，歷任第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11屆議員，空中大學公行系教授、前青輔會主委李永騰經深度訪談，將其政治生涯撰寫成專題論文「臺灣地方自治史的傳奇：張榮藏」，收錄於《中國地方自治》期刊第78卷第11期。

    李永騰研究分析，張榮藏在政壇近50年，貫徹「民眾至上，服務第一」理念，不僅每個會期蒐集資料、挹注許多時間在治安、教育、建設等議題，問政風格有別傳統政治人物舊思維，爭取的預算、建設經費累計約1兆，服務績效包括美哉蘭潭風華再現工程、拓寬林森東路（維新路至縣市交界）、後湖工業區多項建設等難以數計，因而締造三項傳奇紀錄，包括十連霸議員創地方自治史上最高紀錄；85歲高齡，不花一毛錢當選嘉義市副議長；資深從政者目前唯一還在嘉義市政壇活躍的政治人物。

    對於在沒政黨組織奧援、不買票等堅持下，任10屆議員屹立不搖，張榮藏說從政不二法門，就是針對選民訴求只要不涉及違法的事，誠懇以對、使命必達，事必躬親、找得到人，他也不關說人事，因此在議會質詢能勇於發聲、尖銳提問，做好監督政府施政職責。

    他也分享養生方法，從年輕到現在不菸、不酒，每天走路、散步不間斷，維持健康好體力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播