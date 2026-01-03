85歲最高齡副議長張榮藏成地方自治傳奇 是否再選回答耐人尋味

嘉市85歲副議長張榮藏是地方自治傳奇。（記者王善嬿攝）

嘉義市無黨籍副議長張榮藏，歷任10屆市議員，以最高齡當選副議長，寫下台灣地方自治傳奇。至於今年底是否再選議員？張榮藏說，「要留時間給自己、家人」，耐人尋味。

張榮藏畢業於國防大學政戰學院政治系，曾通過考試院乙等人事行政特考、乙等普通行政特考等國家考試，之後還到文化大學就讀政治研究所、革命實踐研究院研究。

張榮藏因對1970年代的專制政權反感，1978年投身黨外運動，曾是民進黨建黨黨員、嘉義市第3屆民進黨市長提名人，1980年與「嘉義媽祖婆」許世賢競選市長，1983年與「許家班」張博雅、1989年與張文英競選市長；1999年因理念落差退出民進黨改為無黨籍，歷任第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11屆議員，空中大學公行系教授、前青輔會主委李永騰經深度訪談，將其政治生涯撰寫成專題論文「臺灣地方自治史的傳奇：張榮藏」，收錄於《中國地方自治》期刊第78卷第11期。

李永騰研究分析，張榮藏在政壇近50年，貫徹「民眾至上，服務第一」理念，不僅每個會期蒐集資料、挹注許多時間在治安、教育、建設等議題，問政風格有別傳統政治人物舊思維，爭取的預算、建設經費累計約1兆，服務績效包括美哉蘭潭風華再現工程、拓寬林森東路（維新路至縣市交界）、後湖工業區多項建設等難以數計，因而締造三項傳奇紀錄，包括十連霸議員創地方自治史上最高紀錄；85歲高齡，不花一毛錢當選嘉義市副議長；資深從政者目前唯一還在嘉義市政壇活躍的政治人物。

對於在沒政黨組織奧援、不買票等堅持下，任10屆議員屹立不搖，張榮藏說從政不二法門，就是針對選民訴求只要不涉及違法的事，誠懇以對、使命必達，事必躬親、找得到人，他也不關說人事，因此在議會質詢能勇於發聲、尖銳提問，做好監督政府施政職責。

他也分享養生方法，從年輕到現在不菸、不酒，每天走路、散步不間斷，維持健康好體力。

