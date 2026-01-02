為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳建仁接任中研院長 萬美玲籲拋開政治、回歸學術專業

    2026/01/02 20:54 記者劉宛琳／台北報導
    賴清德總統宣布將由前副總統陳建仁接任中研院院長。（資料照）

    賴清德總統宣布將由前副總統陳建仁接任中研院院長。（資料照）

    賴清德總統宣布將由前副總統陳建仁接任中研院院長，國民黨立委萬美玲表示，這結果並不意外，但仍令人遺憾；她呼籲陳建仁，接任中研院院長應拋開政治，回歸學術專業。

    萬美玲指出，以陳建仁過去的學術研究成果、並曾擔任中研院副院長等，由他接任中研院院長，學經歷都符合；但中研院近3任院長，包含李遠哲、翁啟惠到現任廖俊智，都是58歲接任院長，顯見近30年來，中研院在遴選院長的趨勢，是以中壯年學者來擔任國家科研發展的領頭羊。而現在卻由即將滿75歲的陳建仁擔任院長，恐怕與過去遴選中研院院長以「前瞻、世代交替」的作法背道而馳。

    萬美玲表示，這次中研院院長改選，陳建仁曾經擔任遴選委員會的副召集人，雖然中途請辭，但也讓本次院長遴選的公正性遭到質疑；此外，依照遴選辦法，院長改選應該全程保密，但卻在去年11月就開始傳言陳建仁可能接任中研院院長，恐怕中研院內部也對於本次院長可能內定的做法不滿，才會出來爆料。

    萬美玲說，從陳建仁出現在中研院院長評選名單中，最後由他接任中研院院長的結果，並不讓人意外，但仍呼籲陳建仁接任中研院院長後，應拋開過去擔任副總統及行政院長的政治性，好好回歸學術專業，不要讓中研院多年來樹立的中立性與權威性，毀於一旦。

    國民黨立委萬美玲呼籲陳建仁，接任中研院院長應拋開政治，回歸學術專業。（萬美玲辦公室提供）

    國民黨立委萬美玲呼籲陳建仁，接任中研院院長應拋開政治，回歸學術專業。（萬美玲辦公室提供）

