提名童子瑋「派系血緣」優先？民進黨基隆黨部：抹黑民主程序

國民黨基隆市黨部今天（2日）召開記者會，批評民進黨提名基隆市議長童子瑋參選市長。（記者俞肇福攝）

國民黨基隆市黨部今天（2日）在記者會上指控，民進黨於前天（31日）通過提名基市議長童子瑋參選基隆市長，提名邏輯是派系與血緣優先，而非考量人民福祉，童子瑋送「耶誕繪本」就是前置的政治操作。對此，民進黨基隆市黨部今天下午反擊說，國民黨把政黨提名說成「家族安排」，把民主程序抹黑成「派系」、「家族」，而所謂的「政治童書進校園」，更是惡意扭曲。

針對國民黨市黨部召開記者會的相關指控，童子瑋進步基隆辦公室對此回應，「政治口水無助市政進步」。

民進黨市黨部指出，所謂「政治童書進校園」完全是惡意扭曲。童子瑋長期關注閱讀教育，相關書籍的發送與安排，皆尊重學校與教育單位的專業判斷，從未強行進入校園，更不存在「踩踏教育中立」的情事。

民進黨市黨部表示，市民自發性表達意見，是民主社會的日常，將市民參與政治討論抹黑成「被動員」、「非正當群眾」，才是真正踐踏民主。

關於童子瑋送「耶誕繪本」經費問題，相關出版與活動經費依法辦理、帳目清楚，從未動用公帑；若對方掌握任何違法證據，請直接檢舉，而不是在網路上用問號影射、用數字煽動情緒。

最後，民進黨中執會通過提名童子瑋參選，是經過黨內正式機制、綜合地方實績與民意評估的結果。國民黨把民主程序抹黑成「派系」、「家族」，只是為了掩蓋自己無法回應市政問題的空洞。

民進黨基隆市黨部今天（2日）下午在社群媒體臉書貼文，針對國民黨基隆市黨部批評民進黨提名童子瑋，嚴正說明回應。（翻攝自臉書）

