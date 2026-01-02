為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    提名童子瑋「派系血緣」優先？民進黨基隆黨部：抹黑民主程序

    2026/01/02 20:46 記者俞肇福／基隆報導
    國民黨基隆市黨部今天（2日）召開記者會，批評民進黨提名基隆市議長童子瑋參選市長。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市黨部今天（2日）召開記者會，批評民進黨提名基隆市議長童子瑋參選市長。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市黨部今天（2日）在記者會上指控，民進黨於前天（31日）通過提名基市議長童子瑋參選基隆市長，提名邏輯是派系與血緣優先，而非考量人民福祉，童子瑋送「耶誕繪本」就是前置的政治操作。對此，民進黨基隆市黨部今天下午反擊說，國民黨把政黨提名說成「家族安排」，把民主程序抹黑成「派系」、「家族」，而所謂的「政治童書進校園」，更是惡意扭曲。

    針對國民黨市黨部召開記者會的相關指控，童子瑋進步基隆辦公室對此回應，「政治口水無助市政進步」。

    民進黨市黨部指出，所謂「政治童書進校園」完全是惡意扭曲。童子瑋長期關注閱讀教育，相關書籍的發送與安排，皆尊重學校與教育單位的專業判斷，從未強行進入校園，更不存在「踩踏教育中立」的情事。

    民進黨市黨部表示，市民自發性表達意見，是民主社會的日常，將市民參與政治討論抹黑成「被動員」、「非正當群眾」，才是真正踐踏民主。

    關於童子瑋送「耶誕繪本」經費問題，相關出版與活動經費依法辦理、帳目清楚，從未動用公帑；若對方掌握任何違法證據，請直接檢舉，而不是在網路上用問號影射、用數字煽動情緒。

    最後，民進黨中執會通過提名童子瑋參選，是經過黨內正式機制、綜合地方實績與民意評估的結果。國民黨把民主程序抹黑成「派系」、「家族」，只是為了掩蓋自己無法回應市政問題的空洞。

    民進黨基隆市黨部今天（2日）下午在社群媒體臉書貼文，針對國民黨基隆市黨部批評民進黨提名童子瑋，嚴正說明回應。（翻攝自臉書）

    民進黨基隆市黨部今天（2日）下午在社群媒體臉書貼文，針對國民黨基隆市黨部批評民進黨提名童子瑋，嚴正說明回應。（翻攝自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播