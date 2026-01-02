為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林沛祥展望未來貼文 中嘉新聞竟「同步出現」 網酸：忘記切帳號

    2026/01/02 18:27 即時新聞／綜合報導
    網友眼尖發現，中嘉新聞發布內容與基隆立委林沛祥個人臉書相同，遭疑同個團隊經營「忘記切帳號」。（擷取自Threads/@ilaria5417）

    網友眼尖發現，中嘉新聞發布內容與基隆立委林沛祥個人臉書相同，遭疑同個團隊經營「忘記切帳號」。（擷取自Threads/@ilaria5417）

    基隆市立委林沛祥今日發布貼文回顧過去一年所為，並展望未來。但有眼尖網友發現，同樣貼文內容，竟出現在「中嘉新聞」的臉書粉專上，文字、段落幾乎一字不差，讓人質疑是否為同個團隊經營，出現「忘記切換帳號」的烏龍狀況。

    國民黨籍基隆市立委林沛祥今日於個人臉書發文，回顧過去一年在立法院為基隆爭取建設、替市民發聲的經歷，並強調未來將持續關注交通、民生用水、教育文化、港務與產業發展等議題，結尾呼籲一起把基隆顧好。但一模一樣的貼文同時出現在「中嘉新聞」的臉書粉專上。

    該畫面隨即被網友截圖後上傳，更直言「中嘉新聞忘記切換帳號哦？怎麼是用林沛祥的語氣？」，貼文一出，引發不少人留言討論。網友表示「抓到了喔」、「真糗 國民黨猥瑣事蹟再添一則」、「國民黨才在操控媒體、自導自演」、「基本上幾乎整個基隆的法人代表公司行號都是和國民黨利益綁死的利益結合體！」。

    對此，目前林沛祥與「中嘉新聞」都未出面說明，實際情況仍有待釐清。不過，隨著社群平台成為政治人物與媒體重要發聲管道，帳號操作與資訊來源的透明度，也再次成為網友關注的焦點。

    在 Threads 查看

