    謝家姊弟零互動！HBL八強授旗記者會 謝典霖快閃留謝衣鳯獨撐場

    2026/01/02 17:47 記者陳冠備／彰化報導
    國民黨彰化縣長提名人選備受矚目，立委謝衣鳯（前台左3）與胞弟、現任議長謝典霖（前排右3）都有意參選，兩人比鄰而坐但全程幾乎零互動、無交談。（記者陳冠備攝）

    國民黨彰化縣長提名人選備受矚目，立委謝衣鳯（前台左3）與胞弟、現任議長謝典霖（前排右3）都有意參選，兩人比鄰而坐但全程幾乎零互動、無交談。（記者陳冠備攝）

    國民黨彰化縣長提名人選備受矚目，立委謝衣鳯日前首度公開表態參選，與其胞弟、現任議長謝典霖的動向形成各界焦點。今（2日）下午兩人共同出席彰化成功高中挺進HBL八強的授旗記者會，這是兩人在參選表態事件後首度同台，雖比鄰而坐並接受媒體合照，但全程幾乎零互動、無交談，甚至在謝典霖致詞完先行離去，氣氛一度顯得尷尬。

    彰化成功高中籃球隊今年表現亮眼，首度闖進HBL全國八強，校方為此舉行隆重的授旗儀式。除了謝家姊弟外，其母親前立委鄭汝芬、前立委蕭景田等人亦到場力挺。

    謝典霖上台致詞時大談「籃球經」，詳細述說球隊成立的艱辛與國內籃壇發展，滔滔不絕數十分鐘；但致詞結束後即提前離場，未參與後續授旗與合照流程，留下姊姊謝衣鳯獨自帶領全場，似乎刻意避開政治話題。

    謝衣鳯則全程留在現場，代表完成授旗儀式，並與球員合照、還親自上場投籃，雖前四球未進仍繼續嘗試，直到第五球命中，全場報以掌聲，氣氛熱絡，展現親和力。

    媒體問謝衣鳯，若未來擔任縣長，將如何推動體育發展？她表示，縣府應整合更多熱心體育人士與資源，協助學校培育選手，成功高中打進全國八強就是最佳例子，未來也期待能再突破、持續締造佳績。

    至於是否與弟弟競逐縣長、家庭內部是否會先針對縣長人選進行「初選」？謝衣鳯表示「一定會的」，但語帶保留，為謝家內部的政治協調埋下伏筆。

    立委謝衣鳯（左3）與胞弟、現任議長謝典霖（右6）一同出席記者會，兩人全程無互動，其母親前立委鄭汝芬（右2）一旁也無可奈何。（記者陳冠備攝）

    立委謝衣鳯（左3）與胞弟、現任議長謝典霖（右6）一同出席記者會，兩人全程無互動，其母親前立委鄭汝芬（右2）一旁也無可奈何。（記者陳冠備攝）

    謝典霖上台致詞時大談籃球經，致詞結束後即提前離場。（記者陳冠備攝）

    謝典霖上台致詞時大談籃球經，致詞結束後即提前離場。（記者陳冠備攝）

    謝衣鳯全程留在現場，代表完成授旗儀式。（記者陳冠備攝）

    謝衣鳯全程留在現場，代表完成授旗儀式。（記者陳冠備攝）

    謝衣鳯親自上場投籃，直到第五球命中，全場報以掌聲，氣氛熱絡，展現親和力。（記者陳冠備攝）

    謝衣鳯親自上場投籃，直到第五球命中，全場報以掌聲，氣氛熱絡，展現親和力。（記者陳冠備攝）

