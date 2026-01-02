陳水扁開網路節目踩「五不」紅線？ 中監回應了

陳水扁開網路節目《總統鏡來講》。（擷取自YouTube）

前總統陳水扁2015年獲准保外就醫，至今已10年，期間屢被質疑多次踩「五不原則」紅線，他今（2）日宣布在媒體線上平台開節目「阿扁來了！」，4日早上10點首播，「從國家的高度，洞察世局。」

對此，台中監獄證實，確已收到陳水扁「口頭申請」，對於是否觸及紅線則回應：「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理。」

請繼續往下閱讀...

陳水扁因貪污案件2008年11月被收押，2013年轉往台中監獄附設培德醫院服刑，2015年健康惡化獲准保外就醫，雖然台中監獄曾依據保外醫治受刑人管理辦法，要求陳水扁不進入競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪和不碰政治等「五不原則」，但過去10年來，阿扁屢被質疑違規。

台中監獄當時強調，狀況需待調查釐清後再決定是否處置，並非僅因外界輿論就認定違規，如今再度傳出他將主持電視節目，是否觸及敏感界線，再度引發討論。

陳水扁曾於2019年在908台灣國餐會上台致詞。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法