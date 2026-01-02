為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳水扁開網路節目踩「五不」紅線？ 中監回應了

    2026/01/02 18:02 記者許國楨／台中報導
    陳水扁開網路節目《總統鏡來講》。（擷取自YouTube）

    陳水扁開網路節目《總統鏡來講》。（擷取自YouTube）

    前總統陳水扁2015年獲准保外就醫，至今已10年，期間屢被質疑多次踩「五不原則」紅線，他今（2）日宣布在媒體線上平台開節目「阿扁來了！」，4日早上10點首播，「從國家的高度，洞察世局。」

    對此，台中監獄證實，確已收到陳水扁「口頭申請」，對於是否觸及紅線則回應：「本監已函文告誡陳員務必遵守保外醫治相關規定，將持續掌握瞭解相關情事，依規定續行辦理。」

    陳水扁因貪污案件2008年11月被收押，2013年轉往台中監獄附設培德醫院服刑，2015年健康惡化獲准保外就醫，雖然台中監獄曾依據保外醫治受刑人管理辦法，要求陳水扁不進入競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪和不碰政治等「五不原則」，但過去10年來，阿扁屢被質疑違規。

    台中監獄當時強調，狀況需待調查釐清後再決定是否處置，並非僅因外界輿論就認定違規，如今再度傳出他將主持電視節目，是否觸及敏感界線，再度引發討論。

    陳水扁曾於2019年在908台灣國餐會上台致詞。（資料照）

    陳水扁曾於2019年在908台灣國餐會上台致詞。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播