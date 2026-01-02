為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黑鷹事故滿6年 顧立雄率將領緬懷沈一鳴等8將士

    2026/01/02 17:28 中央社
    機號933的UH-60M黑鷹直升機於109年1月2日失事，造成時任參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，今天為事發6年週年。軍聞社報導，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將等人，上午前往「0102紀念專區」向殉職將士獻花致敬。（中央社）

    機號933的UH-60M黑鷹直升機於109年1月2日失事，造成時任參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，今天為事發6年週年。軍聞社報導，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將等人，上午前往「0102紀念專區」向殉職將士獻花致敬。（中央社）

    機號933的UH-60M黑鷹直升機於109年1月2日失事，造成時任參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，今天為事發6年週年。軍聞社報導，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將等人，上午前往「0102紀念專區」向殉職將士獻花致敬，對以生命捍衛家園崇高精神致上由衷感佩、敬意。

    空軍1架UH-60M黑鷹直升機（機號933）民國109年1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航共8人殉職；國防部事後於部本部（博愛營區）旁設置紀念專區。

    軍事新聞通訊社下午報導，顧立雄率同參謀總長梅家樹上將、副部長徐斯儉及多位高階將領與官兵代表上午前往「0102紀念專區」，向殉職將士獻花致敬，緬懷敬愛的8名將士。

    軍聞社指出，活動以簡樸而莊重的方式進行，表達對殉職將士的深切不捨，並對其以生命捍衛家園的崇高精神，致上由衷的感佩與敬意；另外，故參謀總長沈一鳴上將親友，也到場獻花致意，表達家屬無限的思念。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播