黑鷹事故滿6年 顧立雄率將領緬懷沈一鳴等8將士

機號933的UH-60M黑鷹直升機於109年1月2日失事，造成時任參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，今天為事發6年週年。軍聞社報導，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將等人，上午前往「0102紀念專區」向殉職將士獻花致敬，對以生命捍衛家園崇高精神致上由衷感佩、敬意。

空軍1架UH-60M黑鷹直升機（機號933）民國109年1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航共8人殉職；國防部事後於部本部（博愛營區）旁設置紀念專區。

軍事新聞通訊社下午報導，顧立雄率同參謀總長梅家樹上將、副部長徐斯儉及多位高階將領與官兵代表上午前往「0102紀念專區」，向殉職將士獻花致敬，緬懷敬愛的8名將士。

軍聞社指出，活動以簡樸而莊重的方式進行，表達對殉職將士的深切不捨，並對其以生命捍衛家園的崇高精神，致上由衷的感佩與敬意；另外，故參謀總長沈一鳴上將親友，也到場獻花致意，表達家屬無限的思念。

