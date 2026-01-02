為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    爭取台中市長出線 楊瓊瓔新年拜票掃街

    2026/01/02 17:16 記者張軒哲／台中報導
    立委楊瓊瓔爭取台中市長出線，於潭子黃昏市場拜票。（記者廖耀東攝）

    立委楊瓊瓔爭取台中市長出線，於潭子黃昏市場拜票。（記者廖耀東攝）

    2026年新年初始，民進黨台中市長參選人、立委何欣純已勤跑行程，成立市政辦公室；國民黨台中市長參選人仍未定，熱門人選立院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔相互較勁，楊瓊瓔新年展開首站拜票行程，今日傍晚在潭子黃昏市場掃街，展現爭取出線的決心，對此，江啟臣則低調不回應。

    楊瓊瓔臉書元旦首篇貼文指出，升旗典禮心裡默默許下了一個願望，盡全力為大家爭取權益，新的一年，更期許自己能把腳步跨得更遠，把那雙服務的手伸得更長、更廣。她旋即展開動作，今日上午先去立法院開會，下午趕回台中，傍晚於自己選區潭子區作為掃街拜票首站，楊瓊瓔說，新年新氣象，國民黨內有機制，身為黨員一定會尊重，自己也習慣在新年到市場拜年，祝大家新年快樂。

    江啟臣元旦在臉書指出，新年展望未來，期待透過 國際視野、在地永續、產業升級、科技治理帶領，讓台中成為台灣走向國際的關鍵因子，他昨日參加台中地方行程，今日參加立法院會議，面對楊瓊瓔來勢洶洶，他低調不回應。

    何欣純不便評論藍營事務，她在社群貼文，元旦參拜清水紫雲巖後，和大家一樣排排坐在「樹下阿婆粉圓」的攤子邊，品嚐古早味、跟創始人阿婆聊天，她說這就是台中日常生活的縮影，從巷口、到街坊，到處都是台中好故事，持續走訪基層，將地方心聲放在心上。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播