曾失控大吼激怒審判長！陳佩琪稱：學生下課了就能講話

台北地院去年8月開庭審理前台北市長柯文哲等人涉京華城弊案，庭訊結束審判長江俊彥宣布「退庭」後，柯文哲的妻子陳佩琪突然失控高喊「請問他（柯文哲）做了什麼，叫做犯罪嫌疑重大！」激怒審判長。陳佩琪今（2日）在臉書發文表示，她覺得自己沒有錯，當時已經退庭了，她指出：「像老師教完一節課，對課堂上的學生說『下課了』一樣，下課後為什麼不能說話？」

時間回到去年8月14日，江俊彥當時宣布「退庭」後，陳佩琪突然失控高喊「請問他（柯文哲）做了什麼，叫做犯罪嫌疑重大！」，江俊彥立即厲聲指著戴著口罩的陳，向法警說「她是誰？把她拘束起來！」還表示未來要禁止她旁聽。柯的律師鄭深元連忙求情，解釋她就是陳佩琪，情緒一時不穩定，希望不要將她的姓名記明於筆錄，江俊彥才向書記官表示不須記名，但筆錄仍須記錄有發生旁聽民眾咆哮法庭的事。

江俊彥當時說，雖然已退庭，但法官仍須維持法庭秩序。法警隨即將陳佩琪扶出法庭，至法庭外的廊道上休息，但並未將她拘束或上銬，陳佩琪就坐在沙發上哭泣，淚流滿面。

陳佩琪今日在臉書發文表示，自從到法庭旁聽後，學會了很多規矩，包含退庭後不能大聲說話，否則會被認定是在嗆法官。她指出該次經歷表示，當時已經退庭了，她就覺得像老師教完一節課，對課堂上的學生說「下課了」一樣，下課後為什麼不能說話？「而且這官司分明就是把一個不在國內的人當成發生在國內凶殺案的兇手一樣謬誤啊，我覺得我說的沒錯啊！」

陳佩琪回憶，當時她喊話完，大家當場瞠目結舌，柯文哲也被她嚇壞，暗示律師快把她架走，「在庭的每個人嘴巴都張成O型，想說慘了，佩琪也要被抓去關了」。陳佩琪還說：「那時正流行像國民黨抄名冊的黨工或PO檢察官照片的工程師般，用『微罪』來羈押人，大家都想說佩琪慘了，要被關到女子監獄去和老公作伴去了。」

陳佩琪還表示，當醫師時，在門診、病房被嗆或被酸是輕鬆平常，病人大聲咆哮，只要沒動手、罵三字經，醫護人員都沒轍，常常摸摸鼻子算了。言下之意指，法庭和醫院大大不同。

有趣的是，柯文哲今日才表示，陳佩琪每天寫臉書讓他很頭痛，希望她快去上班，好好賺錢。沒想到，陳佩琪今日臉書文中也叛逆地表示：「頭痛是吧？叫我不要寫，我偏要寫，而且寫更多更長。」

