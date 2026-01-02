為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    立院通過卓榮泰譴責案 政院：遺憾

    2026/01/02 15:02 記者鍾麗華／台北報導
    立法院院會今天通過台灣民眾黨團所提出的行政院長卓榮泰譴責案。（記者田裕華攝）

    立法院院會今天通過台灣民眾黨團所提出的行政院長卓榮泰譴責案。（記者田裕華攝）

    立法院院會今天通過台灣民眾黨團所提出的行政院長卓榮泰譴責案，行政院對此強調，作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務，若因為守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾，並呼籲立法院謹守憲政本分。

    民眾黨團對譴責案提案內容指出，依憲法第53條，行政院為最高行政機關，行政院院長對整體施政良窳應負全責，惟卓榮泰自任行政院院長一職以來，罔顧憲法對人民基本權益之保障，未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡之民主原則，造成憲政僵局、朝野對立、民心不安、社會動盪，迄今難以止歇。為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對行政院院長卓榮泰提出嚴厲之譴責案，正告卓榮泰院長：「國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益」，以期將國家還給人民，匡正脫序的憲政秩序。

    行政院發言人李慧芝指出，當美國、英國、歐盟及澳洲、菲律賓等國際民主社會，都高度關注中國針對性對台軍演並譴責中國的當下，在野黨不僅沒有為國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾，更再次阻擋能夠強化國家戰備及防衛能力的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，政院感到十分訝異。

    李慧芝強調，行政院一向重視國會尊嚴，更加重視憲政體制，然而立法院卻一再越俎代庖，通過無視權力分立、侵害行政權的法案。政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務，若因為守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾，並呼籲立法院謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版財劃法，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播