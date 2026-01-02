慶祝「全國保全日」 林佳龍致敬：英雄不一定都穿斗篷

外交部長林佳龍2日慶祝「全國保全日」，向街頭巷尾、在第一線守護大家的保全夥伴們說謝謝。（圖擷取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍今（2）日透過社群平台表示，歲末年初是感恩的季節，他日前出席「全國保全日」慶祝活動，向街頭巷尾、在第一線付出的保全夥伴致上誠摯感謝。林佳龍回顧過去推動「全國保全日」歷程，並表示「英雄不一定都穿著斗篷」，感謝保全夥伴以專業守護每一個人、每一個社區、每個場域，以及我們共同的國家。

林佳龍指出，擔任外交部長以來，經常聽到外國友人誇讚台灣的治安水準，這份肯定令人自豪；而台灣能夠維持今日的安全與秩序，除了人民的高素質，更有賴無數保全夥伴的默默付出。林佳龍說，保全人員或許不總是被看見，卻始終守在大家身邊，無論是社區、醫院、銀行或車站，都能見到保全夥伴的身影；話語不多，卻眼觀四面、耳聽八方，在關鍵時刻挺身而出，守護社會的安心。

林佳龍回憶，2015年擔任台中市長期間，率先將12月30日訂為「台中市保全日」，並於2020年進一步推動內政部核准成為「全國保全日」、他也年年出席「全國保全日慶祝活動」並頒獎，希望讓社會大眾更加看見保全專業對國土安全的貢獻。

面對AI科技快速發展，林佳龍也鼓勵保全產業加速智慧轉型，將「預警」做得更早、「判斷」做得更準，減輕第一線的工作負擔，放大專業價值；隨著社會日益重視「全社會防衛韌性」，他也期盼保全夥伴能成為守護關鍵基礎設施的最佳夥伴，成為民防力量最可靠的延伸。

