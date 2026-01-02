揭台海戰爭美軍角色！ 前五角大廈官員胡振東超狂背景曝

前美國防部官員胡振東。（影像來源：華視新媒體部）

前美國防部官員胡振東（Tony Hu），近日接受華視節目《我想問的是...》專訪暢聊台海議題，並提供大量資訊，詳細解釋若台海爆發戰爭，美軍會如何協助台灣，並說明為何不登島。節目播出後引發熱議，胡振東的身分也引發討論。

胡振東在台北出生，高中就讀建中，不過在高一時，因為父親經商需求，全家移民到美國，胡振東也在美國完成學業。1977年，他加入美國空軍，1985年晉升軍官。

請繼續往下閱讀...

胡振東1977年到2004年都在美國空軍服役，由於視力不符合要求，沒有辦法成為飛行員，他後來被分發到密蘇里州的飛彈基地，擔任LGM-30洲際彈道飛彈發射戰鬥隊（ICBM Missile Combat Crew）隊長、指揮官、教官。

胡振東1989年被調往美國空軍總部，隸屬中國、蒙古和台灣科，1994年被調到與台灣息息相關的太平洋空軍總部擔任中國、台灣、蒙古和新加坡的政治軍事計畫官員，1998年再度被調回美國空軍總部任中、台、蒙、越、緬、寮科科長。胡振東2004年以空軍中校軍階退役。

而他退役後，仍繼續以文職人員身分在美國空軍總部，擔任美國空軍首席國外比較測試分析師，2006年，台灣事務自綜合科別中獨立，自成台灣科，胡振東被聘任為首任台灣資深科長。此外，他2007年曾被美國國防部派往美國在台協會（AIT）台北辦事處任職，擔任技術組副組長，率領一支團隊向台灣提供美國軍事援助和訓練。

胡振東2011年從美國國防部退休後，還擔任美國大型國防工業承包商「雷神」公司台灣總經理，負責管理部署、培訓工作，於2021年退休。綜觀胡振東職業生涯，可說幾乎都與「美軍如何處理台海局面」的業務有關。退休後，胡振東仍留在台灣，並時常上電視評論美台軍事關係。

立委王定宇表示，胡振東還在五角大廈時，負責的是第一島鏈安全事務。他稱胡振東過去對台灣幫助相當多，更評價胡「對台美軍事、安全合作議題瞭若指掌」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法