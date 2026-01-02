為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    賴清德訪「陳定南紀念園區」輔選意味高？ 林國漳：緬懷政治恩師

    2026/01/02 14:40 記者王峻祺／宜蘭報導
    總統賴清德今天到宜蘭參訪長照機構，隨後前往「陳定南紀念園區」，行程並未公開，不過全程陪同的行政院顧問林國漳（右）會後受訪轉述，總統此行目的是為了緬懷政治恩師。（記者王峻祺攝）

    總統賴清德今天到宜蘭參訪長照機構，隨後前往「陳定南紀念園區」，行程並未公開，不過全程陪同的行政院顧問林國漳會後受訪轉述，總統此行目的是為了緬懷政治恩師。由於林國漳將代表民進黨參選縣長，外界視輔選意味濃厚，但林否認，強調未談到選舉事宜。

    總統賴清德曾提及，陳定南是他政治恩師，他是「清出於南」，「清」是賴清德，「南」就是陳定南，在許多方面都是向陳定南學習，感謝陳定南生前建立台灣政治典範，讓日後許多政治工作者都可追隨。

    賴清德今天在三星結束長照機構視察行程後，隨即前往「陳定南紀念園區」，行程並未公開，園區也對外公告休園半天，陪同參訪的林國漳會後轉述，總統此行主要感念陳定南對他從政之路的深遠影響，強調陳定南的精神，是他政治生涯的啟蒙。

    林國漳說，陳定南於1994年參選省長時，當時在醫界服務的賴清德，曾參與「醫師後援會」組織工作，並從那時正式開啟從政之路，對他而言，陳定南不僅是政壇典範，更是政治上的「恩師」，因此每逢到宜蘭，只要行程允許，都會安排前往園區參觀，藉此重溫並啟發初衷。

    他說，總統也提及陳定南當年為宜蘭縣制定的各項治理典範及從政精神，強調對台灣本土的關懷，並語重心長地說「台灣人應該更團結，大家都是一家人。」希望全國民眾都能承襲陳定南所留下的民主精神，繼續為台灣的進步與民主深化而努力。

    由於林國漳將參選宜蘭縣長，外界視輔選意味濃厚。林國漳回應，談話內容主要聚焦陳定南生平事蹟、典範治理及從政理念，交流中沒有提到選舉話題。

    熱門推播