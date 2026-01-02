騎機車跑行程8年如一日 南市議員沈震東決定交棒當兵去

南市議員沈震東以機車代步跑行程，8年如一日，十分接地氣。（記者蔡文居攝）

民進黨台南市議員沈震東為2連任議員，擔任議員期間，他以機車代步跑行程，8年如一日，不僅機動方便好停車，也因此拉近了與選民的距離。不過，他目前正在攻讀博士學位，決定今年議員任期結束後，不再尋求連任，將先去服完尚未完成的兵役，並由他弟弟沈震南接棒參選。

沈震東的父親為南市中西區五條港里里長沈廉哲，他於2018年獲民進黨提名，25歲就當選台南市議員，為民進黨的新生代。當初他投入參選南市北區、中西區議員，因選區內巷弄多，他初次參選，就以騎機車跑行程參選，以方便深入巷弄接觸選民，他勤跑基層，加上謙恭有禮，深獲選民肯定而高票當選。

當選後，沈震東不想讓選民認為，當了議員就換了個人。因此他一如往常，維持以機車代步來跑行程。不管溪南溪北，他都是騎機車南北奔波，8年如一日。

沈震東說，有一次，議會同仁的小孩結婚，在下營舉辦婚宴，他一樣騎機車從市區到下營參加喜宴，單程就騎了約1個小時。在原南縣區，騎機車跑行程確實比較遠也花時間，但由於舊市區不好停車，像是跑市長的行程，騎機車就很方便，他都可以比市長早到現場，並有時間與選民接觸。

沈震東騎機車跑行程的作法，十分接地氣，期間也常會遇到選民，一開始大家都很驚訝，「你是沈議員？」過程中也和選民拉近了距離。

沈震東說，當初他因考上成大教育研究所攻讀博士而延緩入伍，目前他已取得博士候選人資格，決定今年任期結束後，就會卸任去服替代役。他弟弟沈震南是學理工的，很優秀，年底選舉，希望大家像過去支持他一樣，繼續支持他弟弟為大家服務。

南市議員沈震東待人謙恭有禮，深獲選民肯定。（記者蔡文居攝）

