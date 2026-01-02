宜蘭去年長照經費10億多 賴清德透露建言者就是政院顧問林國漳

總統賴清德請林國漳上前，熱心介紹這是「未來縣長」，逗得學員呵呵大笑，林也大方向長輩揮手致謝。（記者王峻祺攝）

總統賴清德推動「長照3.0」， 2026年首場下鄉行程走訪宜蘭勁好園綜合長照機構，將代表民進黨參選宜蘭縣長的行政院顧問林國漳全程陪同，賴不僅在致詞時7度提到林，和長輩互動時更熱心介紹林是「未來縣長」，透露去年在他建議下，中央撥給宜蘭長照經費高達10億多元。

宜蘭高齡人口比例達20.4％，長照政策加強刻不容緩，林國漳精確掌握宜蘭人口老化數據，更積極向中央溝通，促成行政院撥付宜蘭逾10億元的長照服務經費。

請繼續往下閱讀...

賴清德今天到勁好園陪同長輩，致詞時表示林國漳是他的好朋友，2人平日經常交流，「這次為什麼會選擇宜蘭，主要是林國漳的建議，提醒他台灣人口老化的社會問題非常嚴重，中央執政一定要特別注意這個問題」。

賴清德說，去年因林國漳建議，行政院給宜蘭縣府興辦長照服務工作經費就有10億元之多，另也肯定代理縣長林茂盛，中央除有長照計畫型補助，也有前瞻計畫經費補助，縣府又爭取額外3億元。

他說，政府推動長照政策不分黨派，各縣市都一定會照顧到，希望未來縣長也要持續關注宜蘭的長輩和年輕人，長者要照顧，年輕人也要關心。

賴清德走訪機構過程，數度停下腳步和長者互動，更為服務員加油打氣，並替長輩慶生，期間還邀請林茂盛向前一步向大家說「這是現任縣長」，隨後也請林國漳上前，熱心介紹這是「未來縣長」，逗得學員呵呵大笑，林國漳也大方開心向長輩揮手致謝。

總統賴清德與長者互動，行政院顧問林國漳（後左）、代理縣長林茂盛（後右）及訪賓笑得非常開心。（記者王峻祺攝）

總統賴清德推動「長照3.0」，2026年首場下鄉行程走訪宜蘭勁好園綜合長照機構，將代表民進黨參選宜蘭縣長的行政院顧問林國漳也全程陪同。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法