    首頁 > 政治

    現身反對埔里設掩埋場 投縣副議長潘一全自清︰若有投資就絕子絕孫

    2026/01/02 13:54 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣議會副議長潘一全現身，自清發重誓「若有投資掩埋場絕子絕孫」。（民眾提供）

    南投縣議會副議長潘一全現身，自清發重誓「若有投資掩埋場絕子絕孫」。（民眾提供）

    反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟，今天在埔里鎮天仙宮成立，埔里鎮在地民代、鎮長廖志城等人到場，該聯盟宣布短時間內反對設置連署已逾2萬1000人，埔里鎮籍縣議會副議長潘一全現身，對外傳他未反對是因有投資掩埋場，自清發重誓「若有投資就絕子絕孫」，並強調絕對反對到底，且會帶領抗爭。

    允捷事業公司申請在埔里鎮麒麟里水源頭設置事業廢棄物掩埋場，南投縣府4日將進行第一階環評，包括水源頭的仁愛鄉中正村、埔里及烏溪中下游的國姓、草屯居民，陸續連署反對，而在地居民、公民團體與公共社群，今天在埔里鎮天仙宮成立「反對埔里事業廢棄物掩埋場大聯盟」，對外宣告跨社群公民平台的成立。

    大聯盟指出，該掩埋場將掩埋焚化爐飛灰固化物，以及其他事業廢棄物，場址緊鄰埔里盆地地下水系統，牽動埔里居民甚至烏溪中下游飲用水、農業灌溉水的安全，一旦發生污染，恐造成長期且不可回復的環境衝擊。而從去年12月21日啟動連署行動以來，12天已累積2萬1000份反對連署書，展現大眾對設置掩埋場的反對意志。

    縣議會副議長潘一全，今天親自到場參加大聯盟宣示記者會時表示，外傳他沒有反對設置，是因投資掩埋場，對此鄭重澄清「若有投資就絕子絕孫」，先前阻止地方發動抗爭，是因當時在罷免馬文君行動，怕混淆焦點，現在則會帶頭抗爭。

    現場並進行「反對設置掩埋場」共同聲明與大型看板簽署行動，由共同召集人與出席民眾一同簽名，象徵地方社會的集體立場，並呼籲更多居民加入連署。

    反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟成立，與會各界代表簽名表達立場。（民眾提供）

    反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟成立，與會各界代表簽名表達立場。（民眾提供）

    埔里鎮長廖志城也表達反對設置掩埋場的立場。（民眾提供）

    埔里鎮長廖志城也表達反對設置掩埋場的立場。（民眾提供）

    仁愛鄉中正村長古金水到場表達反對設置立場。（民眾提供）

    仁愛鄉中正村長古金水到場表達反對設置立場。（民眾提供）

