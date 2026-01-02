為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立院三讀修正衛廣法 主管機關應於會議後30日內提供諮詢委員名單及會議紀錄

    2026/01/02 13:55 記者林欣漢／台北報導
    立法院副院長江啟臣敲下議事槌，宣布衛星廣播電視法第二十條修正案三讀通過。

    立法院會今日三讀通過「衛星廣播電視法第20條條文修正案」，主管機關審議衛星廣播電視事業申設、評鑑、換照等案件，應召開諮詢會議，諮詢委員名單及諮詢會議紀錄，應於會議後30日內提供予申請人，會議紀錄包括未遮蔽內容之出席委員名單、會議議程、評鑑意見、評分表及決議。

    藍白提案指出，近期屢傳國家通訊傳播委員會（NCC）洩漏諮詢會議委員意見予申請人以外的第三人，致資訊不透明而使其他業者、社會大眾皆難以知悉諮詢委員會議決議，而妨礙促進衛星廣播電視業者改善其內容。為強化獨立機關施政的透明度與公信力，其會議委員及會議記錄應提供予申請人，以利強化衛星廣播電視事業申設、評鑑及換照諮詢會議的透明度與公信力。

    藍白提案表示，避免外界質疑諮詢程序不公，因此提出修法，明定主管機關應於會議後30日內提供諮詢委員名單及會議紀錄，以落實資訊公開原則，並促進衛星廣播電視業者依諮詢會議的意見精進改善，提升衛星廣播電視事業產業發展。

    最後藍白以人數優勢，通過其共同所提再修正動議，「諮詢委員名單及諮詢會議紀錄，應於會議後30日內提供予申請人。前項所稱之會議紀錄，是指未遮蔽內容之出席委員名單、會議議程、評鑑意見、評分表及決議。」

