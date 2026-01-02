2年條款生變數？「人工生殖法」沒過陳昭姿續當立委 柯文哲：私下討論

民眾黨立委陳昭姿（左啟）、前民眾黨習柯文哲與民眾黨團總召黃國昌。（記者田裕華攝）

前民眾黨主席柯文哲今天拜會立法院國民黨團和衛環委員會委員，力推「人工生殖法」三讀通過。被問及若本會期沒通過，陳昭姿是否會遵守民眾黨的兩年條款？柯文哲回應，2年條款黨內會私下討論，但「人工生殖法」就是單純民生法案，卻為了黨派意識型態之爭卡了2年沒道理，該過就過。

柯文哲表示，他對陳昭姿的承諾就是要在立法院三讀通過人工生殖法，當初他說這有什麼困難，結果竟然搞了2年，到現在都已經要火燒屁股了，所以趕快來處理，他今天就是為了這件事情來立法院拜託大家，沒什麼特別。

請繼續往下閱讀...

柯文哲表示，代孕議題是陳昭姿委員切身之痛，選前她們討論推動人工生殖相關法案，他還一度天真以為「該做就做，有什麼難的？」之後卻被關押一年，無法協助推動修法，對陳昭姿委員感到抱歉。柯文哲表示，代孕議題就是單純民生法案，不要意識形態為反而反，今天到立院請託其他兩黨委員，該做就做，就這麼簡單。

陳昭姿表示，台灣已經連60個月「生不如死」，出生人數小於死亡人數，2025年的預估出生人數更只剩10萬出頭；執政黨豪撒4484億預算推動少子女化政策，成效卻極為有限。

「人工生殖法」20多年未修，但全世界30多個國家法規明文規定，黃仁勳的輝達公司的員工福利甚至包含收養、代孕全額補助，鼓勵員工用期待的方式建立家庭，台灣民眾黨的修法版本完整，但遺憾民進黨用意識形態反對單純的民生法案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法