美國務院籲中停止對台武力脅迫 林佳龍表達誠摯感謝

針對中國近日在台灣周邊進行代號「正義使命-2025」的針對性軍演，美國國務院於美東時間1日發表聲明表達關切，呼籲北京克制並停止對台施壓。外交部今（2）日對此表示歡迎，外交部長林佳龍也對美方及國際社會的支持表達誠摯感謝。

美國國務院1日發布「回應中國在台周邊進行軍演」新聞聲明，聲明指出，中國針對台灣及區域國家的軍事活動及論述，已升高不必要的緊張情勢；美方敦促北京行使克制，停止對台灣的武力脅迫，並代之以有意義的對話。美方同時重申，支持台海和平穩定，反對任何一方片面以武力或脅迫改變現狀。

外交部今天表示，除美國之外，近期包括日本、菲律賓、歐盟及澳洲等國，均對中國軍演表示關切；美國國務院的聲明，再次展現理念相近國家明確表達對台海和平穩定的支持立場。

外交部長林佳龍對此表示歡迎與感謝。林佳龍強調，台美共享自由民主理念價值，近日各國政府及國會紛紛發聲，顯示維持台海和平穩定已是國際共識，並符合各方的重要利益。

林佳龍指出，「聯合國憲章」明文禁止使用武力或威脅，該原則同樣適用於台海及第一島鏈的相關海域；台灣將持續與美國及所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。

