為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美國務院籲中停止對台武力脅迫 林佳龍表達誠摯感謝

    2026/01/02 12:32 記者方瑋立／台北報導
    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    針對中國近日在台灣周邊進行代號「正義使命-2025」的針對性軍演，美國國務院於美東時間1日發表聲明表達關切，呼籲北京克制並停止對台施壓。外交部今（2）日對此表示歡迎，外交部長林佳龍也對美方及國際社會的支持表達誠摯感謝。

    美國國務院1日發布「回應中國在台周邊進行軍演」新聞聲明，聲明指出，中國針對台灣及區域國家的軍事活動及論述，已升高不必要的緊張情勢；美方敦促北京行使克制，停止對台灣的武力脅迫，並代之以有意義的對話。美方同時重申，支持台海和平穩定，反對任何一方片面以武力或脅迫改變現狀。

    外交部今天表示，除美國之外，近期包括日本、菲律賓、歐盟及澳洲等國，均對中國軍演表示關切；美國國務院的聲明，再次展現理念相近國家明確表達對台海和平穩定的支持立場。

    外交部長林佳龍對此表示歡迎與感謝。林佳龍強調，台美共享自由民主理念價值，近日各國政府及國會紛紛發聲，顯示維持台海和平穩定已是國際共識，並符合各方的重要利益。

    林佳龍指出，「聯合國憲章」明文禁止使用武力或威脅，該原則同樣適用於台海及第一島鏈的相關海域；台灣將持續與美國及所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播