為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白嘉市長提名戰開跑 翁壽良成立服務處、柯文哲明辦座談造勢

    2026/01/02 12:39 記者王善嬿／嘉義報導
    翁壽良（右）元旦成立服務處，民眾黨立委張啓楷（左）到場祝賀。（翁壽良提供）

    翁壽良（右）元旦成立服務處，民眾黨立委張啓楷（左）到場祝賀。（翁壽良提供）

    嘉義市長選舉今年11月28日舉行投票，民進黨已提名王美惠參選，國民黨、民眾黨待「藍白合」共推人選，爭取提名戰開跑，國民黨員、心臟內科醫師翁壽良元旦成立服務處；台灣民眾黨徵召立委張啓楷參選，創黨主席柯文哲3日將到嘉市舉辦座談造勢，預計吸引200人到場。

    翁壽良元旦在嘉義市政府斜對面、藥局旁成立服務處，提供熱湯、早餐給參加元旦升旗、健走民眾享用。

    翁壽良說，身為黨員會依循國民黨中央黨部的初選規則，現在內部還在整合，他不急著表態，照自己的步驟持續前進，他還設計新的Q版人偶形象，向鄉親祝賀新年。

    張啓楷首波造勢活動本週末舉行，創黨主席柯文哲預計3日上午10點到再耕園舉辦「阿北回嘉小草座談」，預計200多人參加；下午4點多到中央噴水圓環周邊快閃。

    1月4日上午7點，柯文哲陪同張啓楷到永和市場、共和市場掃街拜票，接著將到嘉義市大天宮、嘉邑城隍廟參拜。

    民眾黨創黨主席柯文哲1月3日到嘉義市舉行座談，為張啓楷造勢。（民眾黨嘉義黨部提供）

    民眾黨創黨主席柯文哲1月3日到嘉義市舉行座談，為張啓楷造勢。（民眾黨嘉義黨部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播