為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    推出馬年春聯 馬英九：「過年萬用神器」效果絕對「驫驫的」

    2026/01/02 12:33 記者施曉光／台北報導
    往年春節都會推出親筆春聯供民眾索取的前總統馬英九，今天上午在其臉書公開馬年春聯「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮。」（圖擷取自馬英九臉書）

    往年春節都會推出親筆春聯供民眾索取的前總統馬英九，今天上午在其臉書公開馬年春聯「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮。」（圖擷取自馬英九臉書）

    往年春節都會推出親筆春聯供民眾索取的前總統馬英九，今天上午在其臉書公開馬年春聯「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」，並強調終於等到12年1輪與自己姓氏一樣的年份，所以特別推出這款「SSR級・全方位物理性防禦結界」馬年開運限定春聯，今年只要貼這張「過年萬用神器」，效果絕對「驫驫的」。

    馬英九表示，大家過年怕的是回家團圓，遇到像他這樣的長輩碎碎念的嘮叨，一下被問「什麼時候結婚」？一下被問「年終多少」？最後打麻將還一直「放槍」胡不了？他還以開玩笑的口吻說，「據（不負責）實測，只要把馬英九的馬年『雙馬合璧』春聯貼在門口，將引發許多神奇功效」，包括親戚踏入半徑5公尺內，腦中有關「薪水、對象、買房、催生」等話題記憶會突然消除，轉而討論「欸~今年這個春聯是什麼意思？」而且還有增益效果，「紅到發光的馬式加持，自帶200%的屬性加成。財神路過絕對會佇足許久，打牌自摸機率提升，對手也會感受到一股來自前總統凝視回眸的壓力。」

    上個月在臉書發文自我消遣「我還要救援幾次……」，藉此諷刺綠色執政品質的馬英九還說，這張春聯還有另一種神奇功效「安心保證：背鍋救援擔綱」，「多年認證國民救援王，為你背下所有鍋，只要世界還有不如意、只要你的便當少了雞腿、辦公室的Wi-Fi訊號太差或單身萬年，只要你不隨便挑釁，別擔心，通通怪我！看一眼春聯，你會發現，有個男人一直默默的你在身後（背鍋），是不是覺得很有安全感？」

    馬英九並公布北、中、南區春聯索取地點，在北部有「馬英九基金會」、台北市議員李明賢服務處、台北市議員張斯綱服務處、桃園市議員朱珍瑤服務處等4個地點，中部地區為彰化縣議員曹嘉豪服務處，南部地區有台南市議員林燕祝服務處、立委陳菁徽服務處，並自即日起開放索取，索取地點未來將不定時更新。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播