推出馬年春聯 馬英九：「過年萬用神器」效果絕對「驫驫的」

往年春節都會推出親筆春聯供民眾索取的前總統馬英九，今天上午在其臉書公開馬年春聯「八方風雨辭青蟒，擊壤歌衢望驊騮」，並強調終於等到12年1輪與自己姓氏一樣的年份，所以特別推出這款「SSR級・全方位物理性防禦結界」馬年開運限定春聯，今年只要貼這張「過年萬用神器」，效果絕對「驫驫的」。

馬英九表示，大家過年怕的是回家團圓，遇到像他這樣的長輩碎碎念的嘮叨，一下被問「什麼時候結婚」？一下被問「年終多少」？最後打麻將還一直「放槍」胡不了？他還以開玩笑的口吻說，「據（不負責）實測，只要把馬英九的馬年『雙馬合璧』春聯貼在門口，將引發許多神奇功效」，包括親戚踏入半徑5公尺內，腦中有關「薪水、對象、買房、催生」等話題記憶會突然消除，轉而討論「欸~今年這個春聯是什麼意思？」而且還有增益效果，「紅到發光的馬式加持，自帶200%的屬性加成。財神路過絕對會佇足許久，打牌自摸機率提升，對手也會感受到一股來自前總統凝視回眸的壓力。」

上個月在臉書發文自我消遣「我還要救援幾次……」，藉此諷刺綠色執政品質的馬英九還說，這張春聯還有另一種神奇功效「安心保證：背鍋救援擔綱」，「多年認證國民救援王，為你背下所有鍋，只要世界還有不如意、只要你的便當少了雞腿、辦公室的Wi-Fi訊號太差或單身萬年，只要你不隨便挑釁，別擔心，通通怪我！看一眼春聯，你會發現，有個男人一直默默的你在身後（背鍋），是不是覺得很有安全感？」

馬英九並公布北、中、南區春聯索取地點，在北部有「馬英九基金會」、台北市議員李明賢服務處、台北市議員張斯綱服務處、桃園市議員朱珍瑤服務處等4個地點，中部地區為彰化縣議員曹嘉豪服務處，南部地區有台南市議員林燕祝服務處、立委陳菁徽服務處，並自即日起開放索取，索取地點未來將不定時更新。

