    首頁 > 政治

    抄何志勇構想？ 高虹安提新竹小巨蛋孵蛋計畫 議員酸開空頭支票騙選票

    2026/01/02 12:20 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市長高虹安提新竹小巨蛋孵蛋計畫，市議員劉崇顯酸高虹安是跟進國民黨有意參選市長的何志勇構想，依樣畫葫蘆。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安元旦拋出啟動新竹小巨蛋孵蛋構想，市議員劉崇顯則酸，過去高虹安的政見願景從未提出新竹小巨蛋的想法，推測是意圖爭取國民黨提名的何志勇提出這構想後，高虹安才依樣畫葫蘆說自己也要做。但也請高虹安不要再開空頭支票，總是在選舉年亂開支票騙取市民支持。

    劉崇顯說，身為市長若想要做一項重大建設不能只憑口號，要有具體的執行方向與實際內容才是負責任的表現，但光是竹市「有哪一塊素地可以興建小巨蛋」這個問題，高虹安恐怕都答不出來，因為東區土地開發接近飽和，北區有機場航空高度限制，香山則為非都市計劃土地。由此可見，高虹安的格局仍然相當狹隘，只想在選舉年亂開支票騙取市民支持，對竹市長遠發展沒有任何一點實際的願景。

    市議員施乃如則認為，高虹安應先把現有的建設做好，像是棒球場改善工程等至今未完成，再者兒童探索館也停滯不前，這些都應該先完成後再談蓋小巨蛋的規畫，建議高虹安不要一直在開支票，高虹安新年有新希望很好，但籲高虹安市府先把國際展演中心的藝文高地及棒球場和兒童探索館都先完成，做好現有的市政工作，會比開空頭支票好。

    新竹市長高虹安提新竹小巨蛋孵蛋計畫，市議員施乃如籲高虹安先做好目前的市政工作，不要一直開空頭支票。（資料照，記者洪美秀攝）

