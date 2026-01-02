為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民進黨提名童子瑋參選基隆市長 競選看板訴求未來有希望

    2026/01/02 12:48 記者俞肇福／基隆報導
    將代表民進黨參選基隆市長的基隆議長童子瑋今天在基隆市區懸掛競選看板，訴求讓市民對未來有希望。（童子瑋辦公室提供）

    前天獲得民進黨中執會通過提名參選基隆市長的基隆議長童子瑋，今天（2日）在基隆市區各地掛出競選看板，主視覺讓人眼睛一亮。童子瑋表示，口號是「基隆有作為就選童子瑋」，而主視覺結合過去選舉的桃紅色，以及明亮希望的湖水綠交織搭配，盼能打一場訴求希望感的選戰，讓市民感覺到未來朝氣。

    童子瑋在臉書發文，公布競選口號與主視覺。他說，標語的概念就是要好唸好記，更要看見執行力，他提到這幾年在議會、基隆第一線，一直在做的就是把該服務的服務做到位，該推動的建設往前推，因此口號就是要讓市民看見執行力。

    而在主視覺方面，童子瑋表示，希望透過這次的選舉，幫這座城市帶來有更多能量、熱情跟活力，很多人想到基隆的形容詞都是雨都、灰藍色、老城，所以這次選用以前選舉的桃紅色，跟比較明亮的湖水綠搭配作為主色調。

    他強調，競選主視覺跟口號，跟他的性格一樣，都是明快直接的路線，希望讓市民看到看板的時候也感到朝氣，更希望可以讓大家相信，基隆可以從保守與停滯，走向開放、自信與年輕化，繼續看見改變的希望，不要停下來。

    將代表民進黨參選基隆市長的基隆議長童子瑋今天在基隆市區懸掛競選看板。（童子瑋辦公室提供）

    熱門推播