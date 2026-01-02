棄連任苗栗議員選縣長 陳品安：選民結構變化可鬆動藍軍鐵板

棄連任議員參選縣長，陳品安表示，選民結構變化變化可鬆動藍軍鐵板。（資料照）

下屆苗栗縣長選戰，民進黨徵召律師出身的縣議員陳品安挑戰實力雄厚的縣長鍾東錦，陳品安近日接受廣播媒體專訪，談到苗栗選民結構的變化，她指出，竹南、頭份一帶因科技產業吸引大量人口移入，人口佔全縣近4成，不少為中間選民，她認為可能鬆動被視為藍營鐵板的苗栗縣；另外，針對外界質疑參選其縣長目的為替之後立委選戰「熱身」，陳品安強調，她可爭取連任縣議員再投入立委選戰，參選縣長有自己願景。

陳品安分析，苗栗縣目前人口約53萬，其中竹南、頭份人口約20萬，且呈現持續正成長，且由本屆縣長選舉、總統大選觀察，不少選民投給較滿意人選而非特定政黨，呈現中間選民對以往選舉結構的變化。

面對地方傳言參選縣長是為了接替海線立委陳超明「練兵之戰」，陳品安坦率回應，一般政治人物會尋求連任縣議員再爭取參選立委更穩妥，她直接放棄爭取連任議員，承擔競選縣長的責任，表達對苗栗縣民的決心。

陳品安強調，回歸政治工作本質為照顧人民、傾聽人民的聲音。她認為，苗栗的資源雖然少，但是並非歸零，她認為可以以大眾運輸如高鐵站或火車站透過放射狀發展大眾運輸。

針對主持人周玉蔻提到知名度仍不足，陳品安說，她會走完苗栗縣各鄉鎮市、各村、里，用面對面的「腳力」換取選民的信任並持續提升知名度；主持人談到鍾東錦擁有強大公關團隊、近期延攬前民眾黨立委賴香伶擔任副縣長話題時，陳品安肯定賴香伶專業，她也期盼賴香伶擔任副縣長並非政治結盟，但選戰對手仍為鍾東錦。

身為「客家媳婦」的陳品安也提到公公雖是傳統藍營支持者，但在得知她決定參選後，認為選民仍會著重政見，她也希望選人不選黨、縣民選擇她服務。（13:26更新）

