勸陳佩琪去上班分散注意力 柯文哲：她每天寫臉書我很頭痛

前民眾黨主席柯文哲（左）和民眾黨團總召黃國昌。（記者田裕華攝）

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪在臉書表示，因為柯文哲京華城的官司，家中已經負債數千萬，也賠掉了累積多年的退休金，因此要開始找工作。柯文哲今天被問及是否家中經濟狀況不理想，他表示，陳佩琪很努力在找工作，這一年律師費付不少，也是需要賺錢；他也勸陳去上班，分散她的注意力，「不然她每天都要在家裡寫臉書，我很頭痛」。

柯文哲說，家中經濟本來也沒有不理想，但他的交保金就7000萬了，現在監察院要給他罰款240萬，還要沒收5579萬，地檢署起訴的罰金是5000萬，還要沒收政治獻金6000多萬，還有木可被查封3800萬，還有眾望基金會800多萬，還有律師費。他跟陳佩琪說，我們都念過數學，當N趨近於無限大的時候，N加1等於N，數字實在是太龐大了，所以現在N加1等於N的狀態，他跟陳佩琪講，好歹要賺一點生活費，她很努力在找工作。

柯文哲拜會國民黨團時被問到這段時間的心得，他說，「心存善念、盡力而為」，但心存善念很困難，你每天被修理、被打、被關在那裡，你要心存善念就好難。雖然他可以忍受，但他發現他旁邊的人都不能忍受，「我們家最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪」，每天恨得牙癢癢的，他也勸陳珮琪去上班，分散她的注意力，「不然她每天都要在家裡寫臉書，我很頭痛」 。

柯文哲說，他會努力鼓勵陳珮琪去上班，找個工作努力賺錢，因為這1年律師費付了不少，所以也是需要賺錢。關關難過關關過，心存善念、盡力而為，心存善念很難，盡量盡量。

