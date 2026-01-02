高虹安拋新竹小巨蛋孵蛋計畫 估容納1萬到1萬5千人

新竹市長高虹安元旦拋蓋新竹小巨蛋孵蛋計畫，今天也說明小巨蛋估可容納1萬到1萬5千人。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安昨天元旦升旗典禮上拋啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，稱要打造1座結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展功能的多功能場館，補齊竹市大型公共展演設施的重要拼圖，為城市發展注入嶄新動能。未來的小巨蛋不僅是運動場館，更將結合文化、音樂、展演與科技交流功能。

高虹安今天出席交通處智慧車柱記者會後再度指出，新竹小巨蛋孵蛋計畫，在她回復市長後就召開過內部會議，幾個挑選蛋的選址場點，已進行詳盡的盤點跟規劃。將會是容納1萬到1萬5千人的小巨蛋，待與專家學者討論後有明確性時，會跟市民報告。

高虹安提到，在新竹小巨蛋的孵蛋計畫，它並不是只是單純做體育場館，市府有參考包含台北小巨蛋、台中孵蛋的狀況。市府目前的定位是1個多功能、包含像國際賽事、藝文活動、演唱會的部分的場館，再者竹市也會有一些大型企業，會有會展、會議需求，其實都可在新竹小巨蛋模式定調後進行。市府正進行土地徵收相關評估，目前已有1個較明確的場址，除大部分是市有地，周邊也有停車空間，但仍有部分道路土地需徵收等，這些都需要等較明確的期程出來，目前的選址在交通的疏散，或是停車的部分，都需要規劃，但初步選定的地點是具有潛力的。

