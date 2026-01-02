為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中共軍演海委會辦惜別餐會 藍黨團要求管碧玲下台

    2026/01/02 11:15 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立院團黨團召開，並由首席副書記長林沛祥、立委洪孟楷分別說明。（記者田裕華攝）

    國民黨立院團黨團召開，並由首席副書記長林沛祥、立委洪孟楷分別說明。（記者田裕華攝）

    共軍實施「正義使命-2025」圍台軍演實彈射擊，升高兩岸緊張，海委會主委管碧玲於12月31日中午，與多位海巡高層前往高雄某高級婚宴會館聚餐，立法院國民黨團今日召開記者會痛批「前方吃緊、後方緊吃」，要求管碧玲負起應有的政治責任，辭職下台；不過，國民黨立委謝龍介認為，要求她下台也沒有意義，管碧玲不會下台，死豬鎮砧，賴總統要她下台就一句話。

    國民黨團首席副書記長林沛祥表示，黨團提出三點嚴正譴責與要求，嚴正譴責管碧玲於軍演期間輕忽職責，嚴重傷害社會觀感與政府公信力，這是國家安全管理態度的縮影；要求行政院、海委會立即對外說明，軍演時期的實際應變作為是否到位，是否出現指揮真空，若沒問題請完整交代，若有問題就不能用一句正常行程來帶過；要求管碧玲向國人公開說明，並為不當示範負起應有的政治責任，辭職下台。

    林沛祥表示，人民真正害怕的從來不止是敵人的武器，而是看到自己政府在關鍵時刻選擇輕鬆以對，如果在軍演時看到的是餐敘，那真正危機來臨時國人還能期待什麼？

    國民黨立委洪孟楷、牛煦庭都批評「前方吃緊、後方緊吃」，並表示，國安高層辦婚禮，海委會主委辦餐敘，顯然不把中共軍演當一回事，還是在配合中共演戲？只有基層被召回的軍人、海巡弟兄最辛苦，基層弟兄犧牲自己保衛國家，反而給高層很多餘裕享受人生，這樣的領導不應負起政治責任嗎？賴總統口口聲聲國安、要保衛台灣，下面的高層團隊是這副德性，誰能相信民進黨有這個能力保衛台灣？

    牛煦庭說，當年砲轟行政院秘書長薛香川的這群人，如今竟然說社會對管碧玲的批評指教是認知作戰，人家侵門踏戶，乾脆躺平以對，對中華民國是大災難，是政府的失能，嚴肅呼籲管碧玲出來面對，負起政務官的風範，辭職下台以謝國人。

    謝龍介則說，離譜到極點，批評也沒有用，就是我行我素，當年薛香川只是父親節陪岳父吃個飯就下台，現在大魚大肉、豪奢飲宴。但要求管碧玲下台也沒有意義，管碧玲不會下台，死豬鎮砧，賴總統要她下台就一句話，總統的官員這麼沒有敵我意識，要告訴我們台灣有危機，誰會相信？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播