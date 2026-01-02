中共軍演海委會辦惜別餐會 藍黨團要求管碧玲下台

國民黨立院團黨團召開，並由首席副書記長林沛祥、立委洪孟楷分別說明。（記者田裕華攝）

共軍實施「正義使命-2025」圍台軍演實彈射擊，升高兩岸緊張，海委會主委管碧玲於12月31日中午，與多位海巡高層前往高雄某高級婚宴會館聚餐，立法院國民黨團今日召開記者會痛批「前方吃緊、後方緊吃」，要求管碧玲負起應有的政治責任，辭職下台；不過，國民黨立委謝龍介認為，要求她下台也沒有意義，管碧玲不會下台，死豬鎮砧，賴總統要她下台就一句話。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，黨團提出三點嚴正譴責與要求，嚴正譴責管碧玲於軍演期間輕忽職責，嚴重傷害社會觀感與政府公信力，這是國家安全管理態度的縮影；要求行政院、海委會立即對外說明，軍演時期的實際應變作為是否到位，是否出現指揮真空，若沒問題請完整交代，若有問題就不能用一句正常行程來帶過；要求管碧玲向國人公開說明，並為不當示範負起應有的政治責任，辭職下台。

林沛祥表示，人民真正害怕的從來不止是敵人的武器，而是看到自己政府在關鍵時刻選擇輕鬆以對，如果在軍演時看到的是餐敘，那真正危機來臨時國人還能期待什麼？

國民黨立委洪孟楷、牛煦庭都批評「前方吃緊、後方緊吃」，並表示，國安高層辦婚禮，海委會主委辦餐敘，顯然不把中共軍演當一回事，還是在配合中共演戲？只有基層被召回的軍人、海巡弟兄最辛苦，基層弟兄犧牲自己保衛國家，反而給高層很多餘裕享受人生，這樣的領導不應負起政治責任嗎？賴總統口口聲聲國安、要保衛台灣，下面的高層團隊是這副德性，誰能相信民進黨有這個能力保衛台灣？

牛煦庭說，當年砲轟行政院秘書長薛香川的這群人，如今竟然說社會對管碧玲的批評指教是認知作戰，人家侵門踏戶，乾脆躺平以對，對中華民國是大災難，是政府的失能，嚴肅呼籲管碧玲出來面對，負起政務官的風範，辭職下台以謝國人。

謝龍介則說，離譜到極點，批評也沒有用，就是我行我素，當年薛香川只是父親節陪岳父吃個飯就下台，現在大魚大肉、豪奢飲宴。但要求管碧玲下台也沒有意義，管碧玲不會下台，死豬鎮砧，賴總統要她下台就一句話，總統的官員這麼沒有敵我意識，要告訴我們台灣有危機，誰會相信？

