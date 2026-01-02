為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    在野稱「沒有資料」狂擋國防預算 沈伯洋：藍白堅決不排審查

    2026/01/02 14:09 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    中共頻繁對台文攻武嚇，藍、白陣營卻多次聯手封殺1.25兆的國防特別預算，還宣稱兩張A4紙就要1.25兆預算。對此民進黨立委沈伯洋表示，藍白是國會多數，為什麼他們不肯審國防預算？為什麼不讓它進入審查之後，展現藍白卓越監督的能力？這樣不是更有選票嗎？

    沈伯洋在臉書PO文表示，為什麼藍白一直在吵，說國防預算沒有資料？第一，已經講到爛，他是「條例」，就跟花蓮馬太鞍條例一樣，要先確認一個救災金額。國防特別預算就是，要有條例授權購買項目，並由法案確認總金額，爾後再進入細項審查。

    沈伯洋指出，就算不懂上述議事，以下是一個基本邏輯問題，因為藍白堅決不排審查，不審查，就不用看項目資料，國防部也無法來報告，然後就可以一直對外宣稱說「都沒有資料」。藍白是國會多數，要砍預算，要調整金額，要砍無人機、要砍飛彈，要砍防空系統、要砍AI整合，絕對都做得到。

    沈伯洋直言，所以，諸位只要想一個問題，為什麼他們不肯審國防預算？為什麼不讓它進入審查之後，展現藍白卓越監督的能力？這樣不是更有選票嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播