在野稱「沒有資料」狂擋國防預算 沈伯洋：藍白堅決不排審查

中共頻繁對台文攻武嚇，藍、白陣營卻多次聯手封殺1.25兆的國防特別預算，還宣稱兩張A4紙就要1.25兆預算。對此民進黨立委沈伯洋表示，藍白是國會多數，為什麼他們不肯審國防預算？為什麼不讓它進入審查之後，展現藍白卓越監督的能力？這樣不是更有選票嗎？

沈伯洋在臉書PO文表示，為什麼藍白一直在吵，說國防預算沒有資料？第一，已經講到爛，他是「條例」，就跟花蓮馬太鞍條例一樣，要先確認一個救災金額。國防特別預算就是，要有條例授權購買項目，並由法案確認總金額，爾後再進入細項審查。

沈伯洋指出，就算不懂上述議事，以下是一個基本邏輯問題，因為藍白堅決不排審查，不審查，就不用看項目資料，國防部也無法來報告，然後就可以一直對外宣稱說「都沒有資料」。藍白是國會多數，要砍預算，要調整金額，要砍無人機、要砍飛彈，要砍防空系統、要砍AI整合，絕對都做得到。

沈伯洋直言，所以，諸位只要想一個問題，為什麼他們不肯審國防預算？為什麼不讓它進入審查之後，展現藍白卓越監督的能力？這樣不是更有選票嗎？

