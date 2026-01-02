為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    綠營南市長初選進入肉博戰 無盟議員林冠維現身挺陳亭妃

    2026/01/02 10:33 記者蔡文居／台南報導
    立委陳亭妃1日在南市永華市政中心啟動鐵馬行動，南市議員林冠維（右一）出席相挺。（記者蔡文居攝）

    民進黨台南市長初選進入肉博戰，將於1月12日至14日進行民調決勝負。投入初選的立委陳亭妃昨天在南市永華市政中心啟動鐵馬行動，有多位議員出席相挺，包括民進黨市議員陳秋萍、蔡秋蘭、陳怡珍、李偉智、周麗津，以及無盟市議員林冠維、前議員許又仁、蔡旺詮等人。其中最受矚者為無黨團結聯盟市議員林冠維。

    林冠維為台南市議會無黨團結聯盟黨團的成員，其父親為曾任南市無盟黨團總召的已故市議員林阳乙。林阳乙生前卸任議員後，林冠維2022年接棒參選永康選區市議員，得票數1萬7千多票，為永康選區第二高票當選。去年11月底他舉辦「林冠維之友會」成立10周年，席開近500桌，展現基層實力。

    林冠維表示，過去10年，其父親林阳乙和他擔任議員期間，有關中央部分的陳情案件，都是透過立委陳亭妃幫忙協助。因此，這次她參選市長，他自然予以相挺。這次鐵馬行動，並不是他第一次現身相挺，過去她來永康區的拜票造勢活動，他也都有現身，部分在安南區的活動，他也有出席相挺。

