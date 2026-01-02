為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    賴總統斥藍白彈劾「浪費時間」 謝龍介：請勇敢到立院接受詢問

    2026/01/02 10:30 記者林欣漢／台北報導
    國民黨立委謝龍介。（資料照）

    總統賴清德昨（1）日發表新年談話後接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出總統彈劾案，他表示，在野黨明知在立院沒有3分之2多數仍提彈劾案是「浪費時間」。對此，國民黨立委謝龍介今日表示，「不需要去做指控，如果您認為是浪費時間，那就請清德兄勇敢到立法院來接受立委的詢問，就不是浪費時間，讓人民知道您在想什麼、在野黨在想什麼，也可以透過詢問的過程讓全民公判，覺得是您有理還是在野黨有理。」

    謝龍介表示，這不是浪費時間，是一個程序，請問大罷免是不是在浪費時間？浪費了全國8個月的時間，搞一個大罷免，勞民傷財、空轉虛耗，民主國家就是一切按照程序來，「您的大法官不按照程序，要輾壓別人，這不但才是浪費時間，且違背民主的精神。」

    謝龍介指出，這一年半來看到熟悉的清德兄，他是一個很有己見的政治人物，可是這一年半來可以看到，他是被制度的體制框架，以及一群民進黨意識型態極重的人圍困住，新的一年開始，他是總統兼任黨主席，只要把身邊的架構撥開一點、空間大一點，踏出第一步，願意來做朝野和解，在野黨大門隨時開著，這件事是樂觀其成。

    謝龍介說，以清德兄的個性，願意做是做得到的，包括朝野黨主席會面、院際之間，只要把心結放下，都是為人民來奮鬥，沒有什麼不能談的，新的一年新的希望，「清德兄往前走出來、跨出第一步，祝福您、祝福中華民國。」

    熱門推播