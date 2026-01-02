賴總統斥彈劾「浪費時間」藍營跳腳 葉耀元：國民黨是不是以為自己是「電視笑話冠軍」？

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

總統賴清德昨（1）日發表新年談話後接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出總統彈劾案，他表示，在野黨明知在立院沒有3分之2多數仍提彈劾案是「浪費時間」，國民黨國民黨立法院黨團批評，發動彈劾是給賴政府自清反省的機會。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，國民黨立院黨團是不是以為自己是「電視笑話冠軍」啊？

葉耀元在臉書PO文表示，立法委員的職權本來就是要審查年度預算，你們自己的工作不好好做，整天只想作秀帶風向？彈劾案只有提案被通過，要成立還要2/3的立委同意（基本上就是不會成立），所以要總統針對一個還沒有成立的彈劾案去立院答辯個什麼鬼？

葉耀元直言，不喜歡大法官自己逃脫出立院設下的束縛？那你們就不要用程序來限制憲法法庭啊！司法獨立這四個字你們是不懂還是裝死啊？不喜歡閣揆？那幹嘛不啟動不信任投票，直接倒閣呢？不要自己怕解散國會之後選不上，然後在那邊說東說西的，講得好像憲法沒有賦予你們制衡行政權的權力。

