共機台灣上空拍101？胡采蘋：距離台灣非常遠

中共解放軍近日無預警進行「正義使命-2025」軍演，中國官媒更發布「共軍空拍台北101」的照片，讓外界聯想解放軍無人機已逼近台北上空，不過該圖也被許多人質疑造假。財經網紅胡采蘋對此發文表示，有人鑒定那張照片是在距離台灣很遠的海面上拍下，並指國防部公布的照片是這次軍演中真實拍下的照片，且共機才剛起飛就被拍到，表示國軍事前就掌握了敵機動態。

胡采蘋在臉書發文指出，在歲末年終舉辦軍演最大的好處，就是元旦假期各種軍事自媒體都可以做影片寫評論，昨天美軍空軍退役、前國防部官員、前AIT安全組、前雷神台灣區總經理的胡振東訪問必看。

胡采蘋說明，必看的原因是因為他講的話不是軍事專家、分析家、研究人員可以講得出來的，他是以戰場將領的角度在講話，真正要上場搏命的人，他們想事情的方式就是要全盤控制戰場。

胡采蘋提到，旅居海外的中國軍事網紅「說真話的徐某人」的影片也出來了，在經過一番鑒定以後，「徐某人」說中共那張無人機拍台北101的照片，其實是在台灣西北方35至40公里的距離拍攝，那架無人機當然不可能被台灣擊落，因為他在距離台灣非常遠的海面上。

胡采蘋表示，「徐某人」鑒定我們國防部拍的照片，都是這次軍演中真實拍攝的，尤其是那張空警500預警機照片，拍到的時候都還在冒黑煙，顯然是剛剛起飛就被拍了，表示國軍事前就掌握了敵機動態，才能這麼快拍下來。另外還有一張照片，拍到解放軍的加油機正在幫友機加油，視角接近平視，這表示加油機和被加油的戰機都會被打下來的意思，上一張的預警機也是相當危險的。

胡采蘋認為，「徐某人」的講解顯然是我軍很威，但中方照片雖然是假的，卻比較能以假亂真，因為一般人看不懂台灣拍下來的那些照片是什麼意思。

胡采蘋也指出，她覺得「徐某人」沒有住在台灣，不知道本次最歡樂的宣傳戰，其實是發生在解放軍的烏魯木齊艦上。她諷刺共軍，自己跑到別人家來要打人，被我們火控鎖定以後尖叫「你們不要挑釁我、很危險」，簡直太有娛樂性了，她直言「小流氓被人亮刀就尖叫你怎麼可以挑釁我，我到底是聽到了什麼」。

胡采蘋也提到，透過陳信聰對胡振東的提問才知道，現在我國國防部都放權給一線接戰，一線部隊視情況自行應變，所以這次才有這麼多解放軍烏魯木齊的笑料出現。她為此也笑稱「再欺負國軍試試看，以後一線官兵不會對你們客氣啦」。

