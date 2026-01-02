嘉縣長綠營初選倒數 蔡易餘推影片、黃榮利發小提燈

嘉義縣長民進黨黨內初選，立委蔡易餘（左）發表形象影片，縣議員黃榮利（右）發小提燈。（圖由蔡易餘、黃榮利提供，記者林宜樟合成）

嘉義縣長民進黨黨內初選將在本月進行電話民調，由立委蔡易餘與縣議員黃榮利競爭，蔡易餘昨推出形象影片，展現為鄉親打拚決心，期許嘉義黃金10年「再嘉速度」，黃榮利昨參與拔蘿蔔活動及發放1000個「彩虹馬小提燈」，祝福鄉親新年平安順利、好運一整年。

蔡易餘表示，嘉義正邁向農工科技大縣，進步不能停下腳步，自己多年來天未亮就出門，從地方到國會打拚，秉持為鄉親服務的初衷不曾改變，期許延續縣長翁章梁奠定的執政基礎，讓嘉義「黃金十年」持續再加速，「我準備好了」。

形象影片上線後，支持者湧入留言力挺「嘉義縣長唯一支持蔡易餘」，曾在丹娜絲颱風期間投入搶修的台電員工留言表示「看到影片，想起颱風時沿海地區不少電線桿被狂風吹倒停電，委員那段時間和基層站在一起，沒日沒夜鎮守現場直到復電，真的很少見這樣的民代，真心佩服」。

蔡易餘已完成嘉義縣18鄉鎮市座談會，正掃街、拜票衝刺，他表示堅持一步一腳印，依照既定選戰步調爭取鄉親的認同，並感謝縣長翁章梁與議長張明達力挺。

太保市公所結合新埤里辦公處、新埤國小、新埤社區與太保市農會昨在新埤里舉辦「拔蘿蔔、迎新春」活動，新埤里長徐錦昌提供在地蘿蔔田讓市民體驗拔蘿蔔，太保市農會展售內含台南20號白米、糙米、紫晶香糯的「米保平安」有機米禮盒，由市長鄭淑分、市農會總幹事黃靜玉一同發表。

黃榮利到場拔蘿蔔與及發小提燈，與民眾同樂，一起「拔得頭彩」，並向鄉親送上新年祝福，期盼嘉義在新的一年持續向前、越來越好， 不少民眾主動向黃榮利加油打氣。

黃榮利說，2019年賴清德主席參加總統初選時，他一路支持、追隨，至今不曾改變；2023年登記民進黨海區立委初選，當時賴清德為黨內和諧進行協調，他答應賴清德退選立委初選，顧全大局；2024總統大選他依然跟隨、支持賴清德主席；黃榮利說，嘉義縣長初選若賴清德主席反對他參選，也會如2023年一樣協調他退選，自己與團隊持續深入基層、傾聽民意，全力拚戰到底，為嘉義縣的未來打拚。

蔡易餘發表的形象影片呈現地方經營成果。（圖由蔡易餘提供）

黃榮利參與太保市拔蘿蔔活動，與民眾同樂。（圖由蔡易餘提供）

