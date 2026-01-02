為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國打壓台灣、軍演擾台 翁達瑞揭國民黨統一反應：都在罵民進黨

    2026/01/02 09:34 即時新聞／綜合報導
    中共突襲式宣布環台軍演，更朝台灣北部海域實彈射擊，國民黨主席鄭麗文未譴責中共，反批綠挑釁。圖為示意圖。（路透）

    中共突襲式宣布環台軍演，更朝台灣北部海域實彈射擊，國民黨主席鄭麗文不僅未譴責中共，反批綠挑釁。旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今上午發文質疑，中國不僅軍演擾台，還搶台灣邦交國，阻撓台灣進入世衛，禁台灣農產品進口，對台灣多所打壓，但國民黨的反應都是罵民進黨，他為此質疑「如果還有人看不懂，這叫裡應外合！」

    翁達瑞在臉書發文指出，「中國搶台灣邦交國，國民黨罵民進黨；中國阻撓台灣進入世衛，國民黨罵民進黨；中國禁台灣農產品進口，國民黨罵民進黨；中國禁觀光客來台，國民黨罵民進黨；共機與共艦搔擾台灣，國民黨罵民進黨；中國船隻斷台灣電纜，國民黨罵民進黨；共軍在台海軍演，國民黨罵民進黨；中國揚言通緝台獨份子，國民黨罵民進黨；⋯⋯⋯⋯」。

    翁達瑞對此直言，如果還有人看不懂，這叫裡應外合！網友也紛紛諷刺「藍白就是台灣社會的亂源」、「國民黨根本就是共產黨的小弟黨小區分部」、「國民黨在台灣吃裡扒外」、「台灣危機在內部」、「罵台灣踐踏台灣，藍白就可以領錢了」等。

