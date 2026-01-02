黃國昌挨告獲不起訴再質疑勾結黑幫 三立發聲明駁斥

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌今天在臉書表示，日前他直播時揭露暴力黑幫寶和會跟拍他雇工拆除工程的影片，竟出現在三立記者的YouTube頻道，他質疑三立和寶和會是否相互勾結，否則為何有這樣的影片？結果游濤對他提告加重誹謗，現在新北檢做出不起訴處分，「我講的都是真的」。

對此，《三立新聞》針對判決與黃國昌質疑稍早發出聲明，指出該案起因於三立收到檢舉爆料影片，游姓記者依新聞專業進行查證後，認定爆料內容並非事實，因此未進行新聞處理；黃國昌僅因記者「持有影片一事」，質疑三立與黑道勾結，相關指控顯然非事實。

《三立新聞》進一步指出，檢察官對黃國昌不起訴的主要理由，在於其發言採疑問句形式，未具體指認告訴人與黑道存在關聯，並非司法認證三立或記者與黑道掛勾。《三立》強調，不起訴並不代表相關指控成立，更不代表可以藉言論自由抹黑媒體。

聲明中也提到，黃國昌身為立法委員，享有較高程度的言論免責權利，卻多次將矛頭指向新聞記者，已對新聞自由造成傷害，並導致第一線採訪記者遭受網路中傷與霸凌，對此表達遺憾。

黃國昌稍早發文指出，這個提告讓他一堆問號，面對三立的濫訴，他根本懶得理會，三立別以為有民進黨在罩，怎麼胡搞瞎搞都沒關係。一如預期，新北檢對此做出不起訴處分，他講的都是真的，影片就在記者的YouTube頻道，到底是在告幾點的？

不起訴理由曝光！黃國昌質疑掛勾黑道 三立發聲明嚴正駁斥

