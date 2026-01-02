為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    最美海景商場看海巡艦進出！ 好過日︰安心逛百貨也需堅強戰力支持

    2026/01/02 08:32 記者王榮祥／高雄報導
    全台最美海景商場Focus 13旁可見海巡艦艇進出港灣。（翻攝好過日）

    全台最美海景商場Focus 13旁可見海巡艦艇進出港灣。（翻攝好過日）

    全台最美海景商場Focus 13吸引大批人潮參訪，一旁愛河灣卻有不少海巡艦頻繁進出，臉書社群高雄好過日小編有感，「安心逛百貨背後，需堅強護國戰力支持」。

    好過日指出，全台最美海景商場Focus 13櫃位還沒完全到位，今年初還會有2處島礁，2座小海豚空間開幕，均以餐飲為主。

    目前確定由「春囍打邊爐」和在地很難預約店家「國秀食堂」合作的「Meat cute」將進駐島礁B，亞洲50大酒吧T.C.R.C也出現看板上，小海豚3則將由鍋物「二旭」進駐，這些店家可能都會營業到較晚，也增加港區夜間的人氣。

    好過日分析Focus 13有個特色，商場運用很多「借景」技巧，用餐區可看海音塔、愛河橋，購物時也能看到亞灣區天際線、遊艇碼頭，是全台少見的海景條件。

    好過日觀察到，這裡還有一個全台商場很難看到的景象，這幾天共軍襲擾台海，在二樓觀景平台上，在悠閒的用餐購物人潮旁，就能頻繁看到靠泊愛河灣周邊的海巡艦進出港。

    小編有感，不知道熙來人往的市民怎麼想，但他卻強烈地感覺到，大家今天能安然坐在這裡，需要的是這些無時無刻戒備著的國軍、海巡，更需要充實台灣防衛能力。

    小編認為，要維持今日的繁榮，防衛投資就不能少，更不能被無理的阻擋與刪減，會想這樣做的賣國內奸，無疑就是想摧毀眼前的一切，包含這座美麗的海港在內。

    Focus 13充分運用海景條件做空間規劃。（翻攝好過日）

    Focus 13充分運用海景條件做空間規劃。（翻攝好過日）

