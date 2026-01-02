為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    諷黃國昌痛罵賴清德、笑談劉和然 張育萌：眼中只剩選舉的怪物

    2026/01/02 08:59 即時新聞／綜合報導
    張育萌發文諷刺黃國昌，雖然想選新北市長卻擠不出對城市的願景，且痛罵賴清德時臉超臭，結果一被問到新北副市長劉和然，黃國昌立刻成為變臉大師，露出不能再更燦爛的笑容。圖為示意圖。（資料照）

    有意投入新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌，昨日出席新北市元旦升旗活動時批評總統賴清德，稱2025年浪費台灣人一整年搞大罷免，針對撕裂台灣社會的大罷免，賴總統要不要向台灣人道歉。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文諷刺黃國昌還卡在時空裂縫，雖然想選新北市長卻擠不出對城市的願景，且痛罵賴清德時臉超臭，結果一被問到新北副市長劉和然，黃國昌立刻成為變臉大師，露出不能再更燦爛的笑容，讓張育萌質疑，黃國昌已變成眼中只剩選舉的怪物，實在可悲。

    張育萌在臉書發文指出，進入2026年，看起來所有人都往前走了一步。除了卡在時空裂縫的黃國昌。他表示，去年儘管風風雨雨，但台灣走過很多不簡單的成就。台灣第一個自行研發的衛星星系—「福爾摩沙衛星八號」首枚衛星成功發射。升空前，賴清德總統替衛星取名，叫「齊柏林衛星」。又如桃園機場的第三航廈北廊廳終於啟用。歷經40年，淡江大橋主橋接上，今年就準備全線通車。

    張育萌表示，賴清德總統在新年談話，許下國家的第一個目標，就是「加速國安修法」和「1.25兆國防特別預算」。因為「面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。」

    張育萌也說，連鄭麗文都好好許願，「我不只希望朝野和解，也希望兩岸和解，更希望美中和解，期待全世界都能走向和解」。雖然這種包牌的願望，根本超像小學生說「你才和解，你全家都和解。」但就事論事，鄭麗文講得出國民黨的新年目標，就是「放下過去的歧見、放下惡鬥的情緒」。

    張育萌批評，結果黃國昌自己去蹭新北元旦升旗，在典禮開始前，他還站在路邊要媒體聯訪他。記者湊上去後，黃國昌就迫不及待隔空問賴清德「賴清德總統要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免，跟台灣人民道歉？」

    對此張育萌質疑，我的老天呀，全世界都在慶祝元旦，談新年新希望，只有黃國昌卡在2025的時空裂縫，至今還走不出來。拜託誰快來救救黃國昌。之後記者接著問黃國昌的新年願望，黃國昌竟然停頓5秒想不出來，硬擠出「新的一年，祝福大家新年快樂」，發現太短句子不夠，才再補說「相信新北會越來越好。」

    對此張育萌諷刺，全世界都知道黃國昌要選新北，結果都2026年了，還是擠不出對城市的願景，到底要拿什麼說服選民？前面痛罵賴清德都臉超臭，訐譙民進黨的氣焰多囂張。好笑的是，記者冷不防追問一題「等等就會碰到新北副市長劉和然，想跟他說什麼？」黃國昌立刻成為變臉大師，露出不能再更燦爛的笑容，連講三次「嘿嘿，自然就好。」

    張育萌在文末質疑，實在可悲。2026年第一天的黃國昌，就已經變成眼中只剩選舉的怪物了—從政見到願景都講不出來，為了藍白合努力鞠躬哈腰的選舉怪物。

