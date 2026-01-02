藍白封殺國防預算稱2張紙討1.25兆 許美華打臉：連前藍委都看不下去

中共頻繁對台文攻武嚇，藍、白陣營卻多次聯手封殺1.25兆的國防特別預算，還宣稱兩張A4紙就要1.25兆預算。對此反紫光奇遊團成員許美華發文打臉藍白說法。（資料照）

中共頻繁對台文攻武嚇，藍、白陣營卻多次聯手封殺1.25兆的國防特別預算，還宣稱兩張A4紙就要1.25兆預算。對此反紫光奇遊團成員許美華發文打臉藍白說法，指條例三讀通過之後，行政院才能依法正式提出具體內容，草案本身只有幾十條條文，當然只有幾頁A4紙，質疑藍白一直用人數優勢硬擋。

許美華也強調，美國對台灣延遲交貨是受到供應鏈中斷等因素影響，缺貨的也不是只有台灣。且軍武跟高階製程半導體很像，都是產能吃緊大缺貨，就算台積電延誤交貨，黃仁勳敢不先下明年的PO（Purchase Order，下採購訂單）嗎？

許美華在臉書發文指出，最近藍白紅在「脆」上用力黑國防預算，主要是針對兩點。其一，「上兆的預算，就幾張A4紙，這樣就要通過？」對此許美華打臉，那是8年、1.25兆元的《國防特別預算條例草案》，還不是國防特別預算內容好嗎？她表示這個條例草案，是為了建立國防特別預算的法源依據，條例草案幾十條條文，當然只有幾頁A4紙。

許美華強調，這個條例三讀通過之後，行政院才能依法正式提出8年、1.25兆的特別國防預算的細項具體內容，交給立法院審查。結果，這個會期，藍白一直用人數優勢硬是把這個條例草案，連同今年2026的年度預算，一起擋在在程序委員，連「掛號」交付委員會審查（付委）都不給機會。這樣硬擋，有什麼道理？

許美華直言，難怪連國民黨前立委陳學聖、藍營媒體人黃暐瀚都看不下去，大力出聲反對藍白這種行徑了。

其二，「之前買的武器都沒到貨，誰要再給你通過新的預算？」對此許美華也指出，其實這句話，把「武器」換成「晶片」，大家就知道有多荒謬了。美國對台灣主要延遲交貨的新型F-16戰機，是受到供應鏈中斷等因素影響，缺貨的買家也不是只有台灣。

許美華說，尤其最近國防部官員也澄清了：我國對美軍購是以類似「預售屋」的方式扣款，隨進度扣款，目前還有約20億美元餘額，「只要錢還在美國聯邦儲備銀行帳戶FRB裡面，就是我們的，還會生利息。」

許美華也比喻，其實，美國軍武跟高階製程半導體很像，都是產能吃緊大缺貨。就算去年的訂單，台積電延誤交貨，你去問黃仁勳，他敢等眼前這批訂單交貨完再去排隊下一批嗎？他敢不先下明年的PO嗎？為什麼就算之前下單的武器還沒到貨，我們還要趕快下單買下一批貨？何況下單又不用先付錢。

許美華在文末也直言，很多小草是科技界工程師，這樣講應該聽得懂吧！

