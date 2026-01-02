美對台軍售M109A7數量減少？黃文啓中將揭密：美方產能最保險預估

國防部戰規司長黃文啓中將接受本報「官我什麼事」獨家專訪。（記者陳品妤攝）

美國國防安全合作局（DSCA）日前發布總額約111億美元的對台軍售案，其中包括國軍爭取已久的M109A7自走砲及海馬士多管火箭系統（HIMARS）增購案。針對外界關心此次M109A7採購數量似乎較先前開出的需求為少，國防部戰規司長黃文啓中將接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，這是在特別預算期程內，美方評估產能後所能給出的「最保險預估」數量。

黃文啓指出，台美針對防衛嚇阻戰力的討論是長期工作，雙方會針對敵情變化評估所需武器。此次先期協調中，特別針對「獲得期程」與「數量」進行深入討論，考量全球供應鏈與其他國家同時採購的狀況，廠商能否在台灣希望的時間內產製成為關鍵。

請繼續往下閱讀...

黃文啓坦言，M109A7目前的獲配數量，就我方需求而言確實「還有一段落差」，但這是目前美方最保險的預估，確保能在特別預算時間內交貨；至於海馬士系統，先前購買的29套已在加速產製並提前交運，此次將透過特別預算盡速投資，加大採購數量。

黃文啓強調，這是陸軍火力系統全面轉型的第一步，未來針對後備戰力提升，包括新建後備單位的自走火力、迫砲火力都會進一步強化，並持續與美方保持接觸，依敵情變化適時調整籌購對象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法