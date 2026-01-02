打造「非紅供應鏈」 國防部：台灣島嶼地形易遭封鎖 國防自主是關鍵

國防部戰規司長黃文啓中將接受本報「官我什麼事」獨家專訪。（記者陳品妤攝）

國防部1.25兆特別預算中列出「七大戰備升級目標」，強調國防自主與在地量能。國防部戰規司長黃文啓中將接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，台灣是島嶼國家，戰時極可能面臨封鎖，因此「在地生產」需求強烈；此次特別預算中的無人機系統，將是軍方打造「非紅供應鏈」的重點項目。

針對軍購與國造之間評估標準，黃文啓說明，優先順序評估首重「必要性」，若項目迫切、重要且能快速取得，即列為優先。他強調，考量台灣特殊的島嶼地理環境，任何能以國防自主獲得的裝備，都會盡可能採取國造；僅有在關鍵技術無法突破、耗時過長或不符成本效益時，才會檢討對外軍購或商購。

黃文啓特別點出，此次無人系統將是打造「非紅供應鏈」的一大重點。此外，在「在地量能」部分，軍備局已規劃大幅提升各項武器彈藥產能，透過完整規劃扶植在地產業。

黃文啓表示，國防自主的目標已不侷限於中科院或軍備局的產能，更希望結合國內先進精密的科技產業及強大的生產能量，投入國防武器生產，協助國軍快速達成戰力提升目標。

