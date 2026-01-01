駐義代表處首辦元旦升旗 蔡允中籲團結對抗中國威脅

駐義大利代表處舉辦元旦升旗典禮，數十位台僑共襄盛舉展現挺台向心力。（中央社）

駐義代表處今天首度在館舍舉辦元旦升旗典禮，數十位台僑齊聚展現向心力。駐義代表蔡允中強調，針對中國近日軍演，團結是台灣最大資產，他並透露義國外交部特別致電重申盼兩岸和平對話，軍事威脅手段不受國際社會認同。

駐義代表處館舍是由外交部購置，去年整修完畢，外交部長林佳龍曾專程出席竣工典禮。2026年第一天，駐義代表處選在台灣自購館舍升國旗、唱國歌，僑務委員王美紅、托斯卡尼台灣同鄉會會長吳家琪等多位僑領參加，場面熱鬧溫馨。

蔡允中致詞表示，今年是首度在代表處舉行升旗典禮，他希望以後都能盡量利用這個空間，跟僑界舉辦相關慶典活動。

蔡允中說，台灣剛結束面對一個來自中國的大型軍事威脅，這次軍事演習已是從2022年以來的第7次大型軍演，一次次規模逐漸變大，對台灣的威脅也愈升高，但他相信團結是台灣最大的資產，「台灣要對抗外來威脅，最重要是自己要團結」。

蔡允中強調，「一個國家人民不能保衛自己的國家，外國朋友也不會那麼願意跟我們一起保護台灣，因此此時更要發揮內部團結，只有靠自己才是抵抗任何挑戰跟威脅的最好方式。」

蔡允中表示，新的一年駐義代表處除了將與僑界合作，也會與義大利政府維持緊密關係。他舉例針對這次中國軍演，義大利外交部也打電話到駐義代表處，重申義國政府立場，強調希望台灣跟中國之間能和平穩定，以對話解決衝突，任何軍事或單方面威脅都不受到國際社會的認同。

升旗典禮在旅義聲樂家呂怡惠領唱的國旗歌、國歌聲中，中華民國國旗緩緩上升至最高點，許多僑胞冒著寒風遠道來觀禮，心情十分感動。會後駐義代表處準備豐盛菜餚讓僑胞齊聚話家常，在異鄉共度一個充滿台灣味的新年。

旅義聲樂家呂怡惠（左）在駐義代表處元旦升旗儀式領唱國旗歌與國歌。（中央社）

