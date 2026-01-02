為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    小草酸沒資格評論黃國昌健身 四叉貓回嗆1句話「超暴擊」萬人嗨翻！

    2026/01/02 00:29 即時新聞／綜合報導
    四叉貓狠酸黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌在2025年最後一天推出寫真集，大秀自己這一年來的健身成果，網紅「四叉貓」劉宇忍不住跳出來嘲諷，但被小草們怒嗆沒資格評論黃國昌的身材。對此，四叉貓元旦這天回嗆，黃國昌這輩子選不上總統，還不是整天把賴清德掛在嘴邊，「暴擊傷害」太高讓大批網友笑翻。

    黃國昌週三釋出露出腹肌的寫真照，還曝光拍寫真花絮，可以看到他健身有成。面對打瘦瘦針的質疑，黃國昌並未正面回應是否有打，僅稱他現在的成果，不是光靠打針、吃藥就可以達成。

    四叉貓同日在臉書發文嘲諷黃國昌的減肥影片，稱搞不懂黃國昌到底是要選新北市長還是要幫館長業配健身房。結果引來一票小草小蔥圍剿，要四叉貓先照照鏡子，看看自己什麼身材再來評論別人。對此，四叉貓週四發文回擊，「一堆小草跑來留言，說我瘦不下來憑什麼評論黃國昌的健身？笑死！柯文哲跟黃國昌這輩子都選不上總統了，還不是整天三句不離蔡英文、賴清德……」

    貼文曝光後吸引上萬人讚爆，「妳這個邏輯小妖姬」、「這暴擊殺害太高囉」、「你這句話傷得他們好深」、「夭壽，這句對比夠嗆！」、「神回，邏輯輾壓」、「你又用魔法？不講武德」、「太精闢了」、「你這厲害的小嘴巴」、「小草遭遇1萬點爆擊」。

