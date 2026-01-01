墨爾本僑界元旦升旗典禮 展現對台灣認同與支持

墨爾本僑界舉行慶祝中華民國115年元旦升旗典禮，近500位僑胞、旅澳台灣青年與澳洲民眾齊聚一堂。（簡暐如提供）

由澳洲墨爾本客家聯誼會主辦的「墨爾本僑界聯合慶祝中華民國115年元旦升旗典禮」，1日上午在墨爾本世界文化遺產—卡爾登公園（Carlton Garden）登場。近500位僑胞、旅澳台灣青年與澳洲民眾，手持國旗互道祝福，除展現對中華民國的支持，也在晨曦中迎接新的一年。

典禮由來自台灣排灣族的原住民歌手林杰睿領唱中華民國國歌，唱出海外鄉親對家鄉的思念與驕傲。旗手身穿客家與阿美族傳統服飾，伴隨國旗冉冉升起，展現台灣多元文化交融的美麗風貌，也吸引眾多當地民眾駐足參與。

聯誼會會長張展智致詞時表示，今年升旗典禮首度走入市中心，在卡爾登公園舉行，吸引來自20個社團、近500位僑胞踴躍參與，展現對台灣的熱情與認同。主辦單位特別準備客家傳統美食及來自台灣的文化伴手禮，期盼讓海外僑界感受到台灣的人情與溫度，並推廣客家文化，未來也期盼有更多年輕世代投入，讓台灣在國際舞台上被更多人看見。

駐墨爾本辦事處處長呂明澤也率領同仁到場，向鄉親致意。他在致詞時指出，2025年維多利亞州、南澳州與塔斯馬尼亞州的僑青、台青與社團，攜手舉辦7場國慶活動，充分展現社群的凝聚力與對民主自由的堅持。展望2026年，駐墨爾本辦事處將持續深化與澳洲在產業、教育、科研及地方交流等領域的合作，同時強化僑務服務，凝聚海外僑胞力量，共同守護中華民國台灣的尊嚴與民主價值。

典禮後，林杰睿、李芃與張傑盛3位旅澳台灣音樂人輪番演出，演唱多首膾炙人口的台灣歌曲，現場鄉親席地而坐、輕聲哼唱，濃濃的台灣味溫暖人心。壓軸摸彩活動驚喜不斷，笑聲連連，為活動畫下圓滿句點。

升級典禮在墨爾本市中心的卡爾登公園舉行，近500位僑胞、旅澳台灣青年與澳洲民眾手持中華民國國旗，互道祝福。（簡暐如提供）

