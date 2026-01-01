為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    墨爾本僑界元旦升旗典禮 展現對台灣認同與支持

    2026/01/01 22:20 國際新聞中心／綜合報導
    墨爾本僑界舉行慶祝中華民國115年元旦升旗典禮，近500位僑胞、旅澳台灣青年與澳洲民眾齊聚一堂。（簡暐如提供）

    墨爾本僑界舉行慶祝中華民國115年元旦升旗典禮，近500位僑胞、旅澳台灣青年與澳洲民眾齊聚一堂。（簡暐如提供）

    由澳洲墨爾本客家聯誼會主辦的「墨爾本僑界聯合慶祝中華民國115年元旦升旗典禮」，1日上午在墨爾本世界文化遺產—卡爾登公園（Carlton Garden）登場。近500位僑胞、旅澳台灣青年與澳洲民眾，手持國旗互道祝福，除展現對中華民國的支持，也在晨曦中迎接新的一年。

    典禮由來自台灣排灣族的原住民歌手林杰睿領唱中華民國國歌，唱出海外鄉親對家鄉的思念與驕傲。旗手身穿客家與阿美族傳統服飾，伴隨國旗冉冉升起，展現台灣多元文化交融的美麗風貌，也吸引眾多當地民眾駐足參與。

    聯誼會會長張展智致詞時表示，今年升旗典禮首度走入市中心，在卡爾登公園舉行，吸引來自20個社團、近500位僑胞踴躍參與，展現對台灣的熱情與認同。主辦單位特別準備客家傳統美食及來自台灣的文化伴手禮，期盼讓海外僑界感受到台灣的人情與溫度，並推廣客家文化，未來也期盼有更多年輕世代投入，讓台灣在國際舞台上被更多人看見。

    駐墨爾本辦事處處長呂明澤也率領同仁到場，向鄉親致意。他在致詞時指出，2025年維多利亞州、南澳州與塔斯馬尼亞州的僑青、台青與社團，攜手舉辦7場國慶活動，充分展現社群的凝聚力與對民主自由的堅持。展望2026年，駐墨爾本辦事處將持續深化與澳洲在產業、教育、科研及地方交流等領域的合作，同時強化僑務服務，凝聚海外僑胞力量，共同守護中華民國台灣的尊嚴與民主價值。

    典禮後，林杰睿、李芃與張傑盛3位旅澳台灣音樂人輪番演出，演唱多首膾炙人口的台灣歌曲，現場鄉親席地而坐、輕聲哼唱，濃濃的台灣味溫暖人心。壓軸摸彩活動驚喜不斷，笑聲連連，為活動畫下圓滿句點。

    升級典禮在墨爾本市中心的卡爾登公園舉行，近500位僑胞、旅澳台灣青年與澳洲民眾手持中華民國國旗，互道祝福。（簡暐如提供）

    升級典禮在墨爾本市中心的卡爾登公園舉行，近500位僑胞、旅澳台灣青年與澳洲民眾手持中華民國國旗，互道祝福。（簡暐如提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播